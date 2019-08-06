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"Вопрос философский и глубокий ": Пригожин осудил и прокуратуру, и родителей-оппозиционеров
06 августа 2019, 17:24 • 104 • Политика
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал требование прокуратуры лишить родительских прав оппозиционеров, вышедших на незаконную акцию с годовалым ребенком. "Я категорически против, когда детей делают заложниками, жертвами всех подобных обстоятельств. Это свинство, вот и всё", - сказал он.
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком. Своим взглядом на ситуацию с Царьградом поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, вопрос довольно сложный. С одной стороны продюсер считает неправильным лишить родителей ребенка, не разобравшись как следует во всех обстоятельствах дела. Но сам факт, что вот молодой человек вышел протестовать и использовал ребенка как способ скрыться, является показателем того, что он является трусом и негодяем, подчеркивает Пригожин.
Продюсер добавил, что мужчина не имеет права прятаться за жену и за детей. Если человек вышел на незаконную акцию, то пусть имеет смелость идти до конца, а не прячется за своими или чужим ребенком.
Напомним, что речь идет о семейной паре, которая не только вышла с годовалым ребенком к коляске на несанкционированный митинг 27 июля в Москве, но ещё и давала коляску с ребенком другим митингующим, чтобы они могли избежать задержания. Один из таких моментов попал на видео и стал поводом для разбирательства.
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