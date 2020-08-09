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"Вопрос давно перезрел": В Госдуме вспомнили о страхе европейских чиновников перед США

09 августа 2020, 19:20  •  92 • Политика
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США. Вопрос давно "перезрел" из-за страха европейских чиновников перед США.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке механизма контрсанкций для защиты газопровода "Северный поток - 2" и строящих его европейских компаний. Парламентарий отметил, что Европа, наконец, вспомнила про свою экономическую силу.
По мнению Гутенева, вопрос контрсанкций не то что назрел, а давно перезрел, так как европейские чиновники боялись вступать в конфликт с США. Тем не менее парламентарий выразил уверенность, что старая Европа поддержит контрсанкции против США. А взаимные политические и экономические интересы поспособствуют появлению новых российско-европейских проектов.
Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что её очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа, - цитирует RT слова Владимира Гутенева.
Напомним, что о возможном введении европейских контрсанкций против США рассказал посол ЕС в Москве. Он отметил, что американские санкции против "Северного потока - 2" противоречат международному праву.

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