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"Вопрос безопасности": Франция запретила "убийцу" коронавируса

22 февраля 2021, 21:55  •  192 • Политика
Во Франции запретили продажу спрея, якобы убивающего 99% коронавирусов. "Вопреки этим утверждениям производителя мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность", - пояснил регулятор.
Спрей для носа, якобы убивающий 99% коронавирусов, был запрещён во Франции после того как регулятор не обнаружил никаких данных о клинических испытаниях препарата. Об этом говорится в коммюнике Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции.
Речь идёт про назальный спрей COV-Defense или Biokami на основе ионизированной воды от компании Pharma & Beauty - Centrepharma. В рекламе утверждалось, что препарат уничтожает коронавирус на 99%.
Вопреки этим утверждениям производителя мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность,
- гласит заявление регулятора.
В связи с этим ANSM проводит проверку препарата. До выяснения всех обстоятельств регулятор запретил рекламировать, продавать, распространять и использовать данный назальный спрей.

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