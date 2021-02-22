"Вопрос безопасности": Франция запретила "убийцу" коронавируса

Во Франции запретили продажу спрея, якобы убивающего 99% коронавирусов. "Вопреки этим утверждениям производителя мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность", - пояснил регулятор.

Спрей для носа, якобы убивающий 99% коронавирусов, был запрещён во Франции после того как регулятор не обнаружил никаких данных о клинических испытаниях препарата. Об этом говорится в коммюнике Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции.

Речь идёт про назальный спрей COV-Defense или Biokami на основе ионизированной воды от компании Pharma & Beauty - Centrepharma. В рекламе утверждалось, что препарат уничтожает коронавирус на 99%.

Вопреки этим утверждениям производителя мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность,

- гласит заявление регулятора.

В связи с этим ANSM проводит проверку препарата. До выяснения всех обстоятельств регулятор запретил рекламировать, продавать, распространять и использовать данный назальный спрей.