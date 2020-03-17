Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / Политика

"Вопрос баланса ценностей": Конституционный суд дал заключение по поправке о президентских сроках

17 марта 2020, 11:35  •  70 • Политика
Конституционный суд разъяснил поправку о президентских сроках и почему она не противоречит Основному закону. Вопрос о президентских сроках является вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями, говорится в разъяснении КС.
Поправки к Конституции о президентских сроках признаны соответствующими Основному закону. Конституционный суд России дал необходимые разъяснения.
В заключении КС говорится, что вопрос о президентских сроках является вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями - принципом демократического правового государства и принципом народовластия. Первый предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков, а второй предусматривает возможность избрания народом на свободных выборах наиболее достойного главы государства.
Поправка о сроках не противоречит Основному закону, так как вопрос о её принятии вынесен на референдум. То есть она вступит в силу только по решению большинства граждан России.
"Это придаёт дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению", — говорится в заключении КС.
Также Конституционный суд не увидел ничего предосудительного в поправке о Боге. Отмечается, что эта поправка не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Формулировка поправки не содержит отсылок к конкретной концессии и не объявляет наличие религиозных убеждений строго обязательным.
"Это положение включили в текст поправки, чтобы подчеркнуть исторически значимую роль религиозной составляющей в становлении и развитии российской государственности", - пояснил КС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
17 марта 2020, 07:35
В правительстве Мишустина ответили на провокационные заявления Лукашенко
17 марта 2020, 05:35
Американец раскрыл правду о "вмешательстве" России: "Ответственность несу я"
16 марта 2020, 23:35
Коронавирус "разгрузит планету": Сотрудница "Радио Свобода" допустила "чистку" человечества
16 марта 2020, 23:35
Путин может заглядывать в будущее? Витязева и Шафран оценили перестановки в правительстве
17 марта 2020, 01:35
МИД России потребовал от Киева "обуздать разгул неонацистов"
16 марта 2020, 23:35
Юсупов не станет "личным пилотом" Путина: "Уральские авиалинии" опровергли уход автора "чуда на кукурузном поле"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
12 марта 2020, 08:35
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
14 марта 2020, 23:30
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
15 марта 2020, 16:35
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.