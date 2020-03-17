"Вопрос баланса ценностей": Конституционный суд дал заключение по поправке о президентских сроках

Поправки к Конституции о президентских сроках признаны соответствующими Основному закону. Конституционный суд России дал необходимые разъяснения.

В заключении КС говорится, что вопрос о президентских сроках является вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями - принципом демократического правового государства и принципом народовластия. Первый предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков, а второй предусматривает возможность избрания народом на свободных выборах наиболее достойного главы государства.

Поправка о сроках не противоречит Основному закону, так как вопрос о её принятии вынесен на референдум. То есть она вступит в силу только по решению большинства граждан России.

"Это придаёт дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению", — говорится в заключении КС.

Также Конституционный суд не увидел ничего предосудительного в поправке о Боге. Отмечается, что эта поправка не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Формулировка поправки не содержит отсылок к конкретной концессии и не объявляет наличие религиозных убеждений строго обязательным.