|
"Вопрос баланса ценностей": Конституционный суд дал заключение по поправке о президентских сроках
17 марта 2020, 11:35 • 70 • Политика
Конституционный суд разъяснил поправку о президентских сроках и почему она не противоречит Основному закону. Вопрос о президентских сроках является вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями, говорится в разъяснении КС.
Поправки к Конституции о президентских сроках признаны соответствующими Основному закону. Конституционный суд России дал необходимые разъяснения.
В заключении КС говорится, что вопрос о президентских сроках является вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями - принципом демократического правового государства и принципом народовластия. Первый предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков, а второй предусматривает возможность избрания народом на свободных выборах наиболее достойного главы государства.
Поправка о сроках не противоречит Основному закону, так как вопрос о её принятии вынесен на референдум. То есть она вступит в силу только по решению большинства граждан России.
Также Конституционный суд не увидел ничего предосудительного в поправке о Боге. Отмечается, что эта поправка не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Формулировка поправки не содержит отсылок к конкретной концессии и не объявляет наличие религиозных убеждений строго обязательным.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2020, 03:35
|
11 марта 2020, 05:35
|
12 марта 2020, 08:35
|
14 марта 2020, 23:30
|
15 марта 2020, 10:30
|
11 марта 2020, 10:30
|
15 марта 2020, 16:35