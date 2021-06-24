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"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили иронизировать: "Это чудесно!"
24 июня 2021, 03:15 • 101 • Политика
Журналист Юлия Витязева не удержалась от иронии, когда узнала о реакции Киева на инцидент в Чёрном море, связанный с британским эсминцем в территориальных водах России. "Это чудесно!" - отреагировала она и рассказала про "вопли Украины".
"Это чудесно! Россия в своих территориальных водах поставила на место зарвавшихся британцев, но "караул!" вопит Украина", - написала Витязева в своём Telegram-канале и поставила после фразы смайлик "рука-лицо".
К посту прикреплён скриншот украинского портала "Обозреватель". Автор статьи убеждает читателей, что британский эсминец обстрелян русскими пограничным кораблём и бомбардировщиком Су-24. Этот инцидент даёт право Украине выдвинуть срочные требования к НАТО, сказано в статье.
По мнению председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, Киеву должны автоматически предоставить План действий в отношении членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. Но лучшим вариантом, отметил собеседник издания, будет автоматическое принятие в НАТО. Кроме того, альянс должен поддержать Украину с военно-технической стороны.
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