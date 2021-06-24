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"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
24 июня 2021, 01:25 • 137 • Политика
Лондон категорически не согласен с тем, что его эсминец устроил провокацию в Чёрном море и был с позором изгнан. "Вопли о страшной угрозе", - иронизирует автор Telegram-канала "Расстрельный". Британцы прокололись на элементарном – на аудиозаписи.
В посте "Расстрельного" опубликована аудиозапись, где происходящее в территориальных водах России комментирует журналист Би-би-си. В этот момент он был на борту эсминца Defender. Он напрямую говорит о том, что слышал выстрелы.
На фоне голоса журналиста слышны звуки от моторов самолётов, которые кружат над британским кораблём. В посте также есть видео, снятое с одного из этих истребителей.
"Британские СМИ теперь переполняют вопли о страшной российской угрозе в территориальных водах Украины", - подмечает автор Telegram-канала.
Он называет эту ситуацию очевидной провокацией и делает акцент на моменте, когда она произошла. 23 июня стало известно, что Европа захотела более тесно взаимодействовать с Россией по ряду вопросов.
Речь идёт о призыве канцлера Германии Ангелы Меркель, поддержанном президентом Франции Эммануэлем Макроном, пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС, а также смягчить некоторые формулировки в отношении России.
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