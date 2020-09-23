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"Вопль в пустыне! Да как они смеют "поднимать хвост на США": Малофеев констатировал проигрыш Америки

23 сентября 2020, 22:55  •  104 • Политика
Президент России Владимир Путин выступил с обращением на ГА ООН. Как отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев, речь Путина символизировала возвращение России в большую политику. По сути, слова главы государства констатировали слом однополярного мира. "К нам приходит новый мир - мир 21-го века. И в нём есть полюса. Мы полюс евразийский", - добавил Малофеев.
Российский лидер Владимир Путин в своей речи на ГА ООН подчеркнул, что в свете пандемии государства нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития. Потому, указал он, сейчас как никогда актуален качественный интеграционный рост, "интеграция интеграций", которая заложена в российскую инициативу по формированию Большого Евразийского партнёрства с участием всех без исключения стран Азии и Европы.
В чём уникальность этого заявления Путина - этот вопрос обсуждали в эфире "Царьград. Главное".
Как отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев, слова о большом евразийском пространстве - это, по сути, возвращение России в большую, глобальную политику.
"Если Мюнхенская речь Путина 2007 года - это было о том, что мы осознаём своё пребывание в мире, где есть один гегемон. И это неправильно, потому что мир должен стать многополярным. Сейчас же мы слышим речь самого влиятельного политика мира, который от имени одного из этих полюсов говорит о том, на какую часть мира распространяется наше влияние. То есть многополярность уже случилась. Если в 2007 году это был вопль в пустыне вопиющего в пустыне, когда все с удивлением посмотрели, как Россия, которую мы довели до колониального статуса, говорить смеет о том, поднимать хвост аж на США?.. И посмотрите, как мир изменился!" - отметил он.
Малофеев подчёркивает, что за 13 лет на США "подняли хвост" все подряд, все кому не лень.
"Уже всё случилось, уже этот мир не американский. И Путин говорит о том, что нам необходимо обсудить будущее мира, ведь этот мир, когда находился под глобальным диктатом США и Федеральной резервной системы и других институтов, уходит в прошлое. К нам приходит новый мир - мир 21-го века, и в нём есть полюса. Мы евразийский полюс", - объяснил он.
Россия предлагает зарубежным коллегам создать механизм партнёрства, где экономика довлеет над политикой.
"Интеграция должна касаться экономики. Вся политика была зафиксирована, как сказал президент Путин, в Уставе ООН ещё 75 лет назад - право наций на самоопределение. Вот это самое важное. Поэтому каждая нация имеет право сама выбрать свою судьбу. Он говорит об экономическом сотрудничестве, и Россия выступает драйвером, инициатором этого процесса. Вот то, что происходит. Мы видим речь мирового лидера, который не претендует на то, что упавшая Америка сейчас будет подхвачена Россией и начнёт рассказывать, как всем жить. Нет, мы говорим о том, что в Евразии у нас есть особые интересы", - подчёркивает учредитель Царьграда.
В чём интерес простого народа в этих глобальных экономических перипетиях? Как подчёркивает Малофеев, если действительно реализовывать эту стратегию, то мы будем развивать Россию в интересах нашего народа.
"Если довести эту идею до каждого конкретного человека, то это как раз и будет свидетельствовать о том, что мы не служим ничьим интересам, кроме своих. Мы говорим о том, что у нас, у России, есть свой интерес, и его мы никому не навязываем. К себе тоже не позволим приблизиться: мы богатая страна - одна из двух стран, которые способны уничтожить планету. Поэтому мы просим, соответственно, к нам не обращаться со своими рекомендациями, как нам жить. В свою очередь, мы говорим: нас интересует только экономическое присутствие в Евразии. И это всё, это то, что сказал Путин в своей этой речи. Это начало. Я очень надеюсь, что это начало возвращения к Российской Империи. Это органический рост, или органическое состояние России и русской цивилизации за тысячу лет", - резюмировал он.

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