"Вообще жесть": В Италии запретили спасать утонувших методом "рот в рот"

Пользователи соцсетей делятся установленными на пляжах Италии обновлёнными правилами безопасности. Теперь в них прописано минимальное расстояние между зонтиками загорающих - минимум 4,5 метра.

Кроме того, строго запрещено оказывать утопающим первую помощь в виде искусственного дыхания методом "рот в рот": рекомендовано ограничиться массажем грудной клетки. Очевидно, итальянские врачи поняли, что скорее смогут оживлять утопленников, чем лечить от коронавирусной инфекции.



Фото: twitter.com/Soffotcka Фото: twitter.com/Soffotcka

Русским пользователям такие правила показались крайне странными и абсурдными. "Они вообще обалдели?", "Ваще жесть", - пишут комментаторы.