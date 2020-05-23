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"Вообще жесть": В Италии запретили спасать утонувших методом "рот в рот"

23 мая 2020, 05:55  •  67 • В мире
Итальянские власти в преддверии пляжного сезона ввели новые правила: теперь утонувших нельзя спасать с помощью искусственного дыхания "рот в рот", чтобы не подхватить COVID-19. Русские комментируют: "Вообще жесть".
Пользователи соцсетей делятся установленными на пляжах Италии обновлёнными правилами безопасности. Теперь в них прописано минимальное расстояние между зонтиками загорающих - минимум 4,5 метра.
Кроме того, строго запрещено оказывать утопающим первую помощь в виде искусственного дыхания методом "рот в рот": рекомендовано ограничиться массажем грудной клетки. Очевидно, итальянские врачи поняли, что скорее смогут оживлять утопленников, чем лечить от коронавирусной инфекции.

Фото: twitter.com/Soffotcka
Русским пользователям такие правила показались крайне странными и абсурдными. "Они вообще обалдели?", "Ваще жесть", - пишут комментаторы.

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