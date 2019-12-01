"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"

Игнат заявил, что "Бук-М1" будет применяться только для уничтожения серьёзных беспилотников" типа "Орлан" или "Форпост". А если с территории Крыма будут залетать летательные аппараты квадрокоптерного типа, их будут расстреливать из пулемётов, раскрыл карты представитель Украины.

По словам Игната, именно "Орлан" и "Форпост" в основном используются российскими военными в Крыму.

"Вообще ни разу не палятся", - подшутили над украинскими военными в Сети.

Напомним, в октябре при попытке начать разведение сил в Донбассе ВСУ уничтожили из ракетного комплекса беспилотник ОБСЕ.