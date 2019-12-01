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"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
01 декабря 2019, 13:39 • 266 • В мире
Украинские военные планируют сбивать российские беспилотники с помощью ракетного комплекса "Бук-М1". Об этом рассказал сегодня СМИ официальный представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, украинские ПВО уже не раз успешно применяли эту установку в Донбассе.
Игнат заявил, что "Бук-М1" будет применяться только для уничтожения серьёзных беспилотников" типа "Орлан" или "Форпост". А если с территории Крыма будут залетать летательные аппараты квадрокоптерного типа, их будут расстреливать из пулемётов, раскрыл карты представитель Украины.
По словам Игната, именно "Орлан" и "Форпост" в основном используются российскими военными в Крыму.
"Вообще ни разу не палятся", - подшутили над украинскими военными в Сети.
Напомним, в октябре при попытке начать разведение сил в Донбассе ВСУ уничтожили из ракетного комплекса беспилотник ОБСЕ.
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