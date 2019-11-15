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"Вообще напоминает Ливию": Путин - об угрозе хаоса в Боливии

15 ноября 2019, 14:09  •  95 • Политика
Ситуация в Боливии очень серьёзная, считает президент России. Страна уже стоит на пороге хаоса, а в целом происходящее в Боливии очень напоминает то, что случилось в своё время с Ливией, заявил российский лидер.
Об этом Владимир Путин сказал в ходе пресс-конференции, посвящённой завершению работы саммита БРИКС.
"Возникла ситуация, когда власти нет совсем, безвластие. Это напоминает Ливию, хоть и нет прямого вооружённого вторжения извне. Страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это тревожный сигнал", - сказал президент России.
Волнения в латиноамериканской стране начались 20 октября, в день президентских выборов. На них с 47% победил Эво Моралес, его конкурент Карлос Меса получил 37%. По боливийским законам, 10-процентного разрыва при условии, что лидер гонки набирает больше 40%, достаточно для выигрыша.
Оппозиция во главе с Месой результаты голосования не признала и обвинила власти в фальсификации. Организация американских государств (ОАГ) во главе с США предложила провести проверку голосования.
Боливийское правительство согласилось и направило приглашения послам США, Бразилии и Аргентины. Конкурента Моралеса такой вариант не устроил. "Мы накануне легализации мошеннических результатов подсчёта", - заявил он оппозиционным СМИ.
На следующий день, 21 октября, он вывел на улицы Потоси, Санта-Круса и других городов страны толпы протестующих. Митингующие крушили штаб-квартиры правящей партии "Движение к социализму" и избирательные участки. По стране прокатилась серия забастовок. Протестующие ворвались в штаб-квартиру госканалов и заблокировали их работу.
Моралес назвал митинги "попыткой госпереворота" и ввёл чрезвычайное положение. Напряжение не стихало, и 10 ноября президент объявил о готовности провести новые выборы. Однако в этот же день неожиданно заявил о своей отставке. Вместе с ним покинуло свои посты всё высшее руководство Боливии.
После того как Моралес покинул страну и отправился в Мехико, где ему было предоставлено политическое убежище, временно исполняющей обязанности главы государства была назначена второй вице-спикер боливийского парламента Жанин Аньес. Конституционный суд Боливии вскоре подтвердил законность передачи власти, кроме того, отметили в КС, кандидатура Аньес в утверждении не нуждается.

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