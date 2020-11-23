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"Вообще, это нормально, нет?" Дегтярёв отказался от охраны за 33 млн рублей

23 ноября 2020, 15:45  •  51 • Политика
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил отменить конкурс на 33 млн рублей на семерых охранников для него. "Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще, это нормально, нет?" - изумился глава региона.
Сильно возмутился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, узнав об открытом конкурсе на его охрану, который организовали в регионе, пока глава был в отъезде. О том, что он поручил отменить данный конкурс стоимостью 33 миллиона, чиновник сообщил у себя в авторском Telegram-канале "Пулемёт Дегтярёва".
"Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу - в то время, как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить", - пояснил глава региона.
В видео к посту Дегтярёв во время совещания как раз распекает чиновников за подобную самодеятельность с конкурсом.
"Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще это нормально, нет? - негодует глава региона. - Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук. Вы такие вещи делаете пока я в отъезде",
А после Дегтярёв потребовал данный конкурс отменить "и оставить всё как есть".

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