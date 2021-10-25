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"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русских воинов
25 октября 2021, 01:20 • 90 • В мире
Американский журналист Калеб Ларсон высказался о детали гардероба русских воинов и поделился собственной трактовкой, почему она веками использовалась в России. "Вонючие тряпки", - пишет журналист.
На страницах The National Interest Ларсон рассказал читателям о портянках, которые он также называет обмотками. Американские солдаты узнали об этой детали гардероба советских воинов только к концу Второй мировой войны.
В США военные тогда носили высокие носки и сапоги на шнуровке. У русских сапоги никак не шнуровались, а вместо носков бойцы "наматывали на ноги вонючие тряпки", - написал журналист.
Этому было две причины, считает Ларсон. Во-первых, власти решили "не разбазаривать ресурсы и не отвлекать рабочую силу на производство носков". Во-вторых, если портянки веками использовались до этого и позволяли русским выигрывать войны, зачем что-то менять?
Американец уверен: натянуть носок проще, чем аккуратно обматывать кусок ткани вокруг ступни и лодыжки. Тем более, что этому нужно специально учиться. Стоит ошибиться – ногу можно натереть нешуточно.
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