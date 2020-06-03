"Волшебный пинок" от Мишустина: Политолог заявил о неисполнении решений Путина и жёстком сценарии

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе аппарата правительства подготовить анализ исполнения федеральными органами исполнительной власти поручений президента страны. Политолог Марат Баширов в авторском телеграм-канале "Политджойстик" предположил, что по истечении более чем месяца с момента президентского совещания о поддержке автопрома меры так и не были приняты.

"Президент Путин давал поручение обеспечить стабильную работу автомобильной отрасли и организовать госзакупки автомобильной техники для госорганизаций, силовых ведомств, образовательных и медицинских учреждений, и как с ним обстоят дела? Ответ: никак", - пишет Баширов.

Сам факт, что у президента проводилось отдельное совещание по автопрому, говорит и о тяжести кризиса, затронувшего отрасль, и о значимости отрасли для экономики, отмечает эксперт, приводя ряд цифр.

"Вот некоторые данные. В апреле автомобильный рынок рухнул более чем на 70%. Как сообщала Ассоциация европейского бизнеса, "чёрный апрель" 2020 года нанёс сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе - по их устойчивости. В тяжёлой ситуации оказались МСП - производители компонентов, которые сокращают работу из-за снижения заказов от автомобильных заводов, а на них работают более 600 тысяч человек!"

24 апреля в ходе совещания у Путина было чётко обозначено, что помощь должна быть оказана, ещё раз транслирует позицию Баширов, добавляя, что, по всей видимости, без жёсткости в госуправлении здесь обойтись не получится.

"Всё это напоминает историю с повышением зарплат для медиков - поручение от президента Путина было, но многие чиновники на местах поняли его с точностью наоборот. Пока не получили новое "ускорение", после которого пришлось в авральном режиме организовывать новые выплаты, чтобы как можно быстрее отчитаться о "работе над ошибками". Господин премьер, может, вам удастся придать волшебный пинок и этой ситуации?"