"Волшебник изумрудного города" Сурков ушёл. У украинских "страшил" мозгов не прибавилось

Автор:

Цыганов Александр

Что лучше – не иметь решения или иметь бесконечное множество решений? Математики спорят. Нет, это, пожалуй, неверно. Математикам всё равно. Их занимает сам процесс.

Политики в этом похожи на математиков. Но это – не тождество. Потому что политиков и результат очень занимает. Однако и результат без процесса – как бы и не результат. Как бы и не политика уже, а военное дело. Вперёд, чудо-богатыри, и город на три дня на поток и разграбление! Фи…

Уравнение с тремя неизвестными

К чему эти отвлечённые рассуждения? А к тому, что события последних дней вокруг Донбасса подобны вброшенному в и без того исписанную и почёрканную тетрадь с формулами уравнения с тремя неизвестными. Икс плюс игрек минус зет равно пятнадцати.

А как иначе, если буквально в один, по меркам истории, момент в и без того уже двенадцатиэтажную формулу Донбасса оказались вброшенными три n -мерных фактора с неизвестными размерностями?

Вот первый. Пресс-центр штаба Операции объединённых сил (ООС) Украины (бывшая АТО, а в реале – карательная операция киевского режима) объявил 18 февраля, что "вооружённые формирования агрессора" атаковали позиции украинской армии близ ряда населённых пунктов. Причём украинские позиции подверглись обстрелу из миномётов калибра 120 мм, различных гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

Со стороны ЛНР информация другого рода. Украинское командование выслало очередную разведывательно-диверсионную группу в глубину позиций Народной милиции. Тут надо отметить в скобочках, что на этом направлении, в районе Бахмутки, как сложившиеся позиции сторон, так и сама местность дают довольно широкий простор для действий именно диверсионно-разведывательный группировок. Да к тому же, пользуясь политически обусловленной безнаказанностью, уже года три как украинская сторона занимается здесь отжиманием "серых зон" в свою пользу. "ВСУ вели ползучее продвижение к позициям НМ ЛНР с намерением захватить их или вклиниться", – сообщила с места событий военкор Марина Харькова. Интенсивность обстрелов и боестолкновений сравнивают с 2015 годом.

В общем, украинская ДРГ наступила на мины. Чем себя обнаружила. После чего должна была действительно получить "добавку" из миномётов.

Но так или иначе, резкое, несколько даже подзабытое обострение обстановки налицо. В качестве, видимо, отмщения за разгромленную ДРГ – а то и превентивно, чтобы отвлечь внимание от её выдвижения – киевские военные открыли огонь как раз из запрещённой "Минском" крупнокалиберной артиллерии и миномётов. Как водится, по населённым пунктам – Кряковке, Крымскому, Новотошковскому, Орехово и другим.

Украинское командование выслало очередную разведывательно-диверсионную группу в глубину позиций Народной милиции. Фото: rospoint / Shutterstock.com

С чего вдруг – непонятно. Ибо произошло всё на фоне довольно бравурных заявлений руководства Украины на конференции по безопасности в Мюнхене и вообще на международной арене.

Минские соглашения? Забудьте!

Не будем вдаваться в детали этих выступлений. Как обычно, в переводе с внутриукраинского политического на обыденный язык все они идеально подходят под понятие "бред". Но смысл их при том вполне прозрачен: киевское руководство дозрело до заявлений о готовности со своей стороны разорвать Минские соглашения.

Точнее, на самом высшем уровне – устами своего главы Зеленского – киевский режим заявляет, что "будет так или никак!". То есть выполнять договорённости 2015 года он будет в произвольном формате. Сперва обеспечит собственный контроль над границами между Россией и республиками, а уж затем проведёт там выборы. Под своим контролем. В присутствии украинской полиции и армии.

Надо полагать, и в присутствии карательных нацистских батальонов, которые прекрасно встроились в Национальную гвардию Украины. То-то свобода выборов будет гарантирована…

Не случайно в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого ситуации вокруг Донбасса, представитель России при этой организации Василий Небензя довольно ехидно указал: "Из 13 пунктов (Минских соглашений) к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Минус Сурков

Третье неизвестное, впрочем, известно. Его "расшифровал" знак минус перед "зетом". Минус у нас сегодня явно один. И это – помощник президента России, курировавший вопросы Донбасса и Украины Владислав Сурков.

Кто таков Сурков и его значение в российской политике последних десятилетий только что исчерпывающе осветил Царьград. Однако не будет преувеличением отметить, что сегодня его отставку примеряют на себя и Донбасс, и Украина. И там и там он с 2014 года стал в сознании масс чем-то вроде тайного демиурга. Этакого волшебника Изумрудного города, Гудвина, великого и ужасного, который варит всю политику в регионе.

Отчасти – да. Варил. Но в ещё большей мере эти представления – те же зелёные очки на носу жителей города, позволяющие принимать за изумруды обычные стекляшки. По тому, что делалось и делается в Донбассе в реальности, помощника президента можно сравнить с Гудвином в том смысле, что он наделял действительность и действующих лиц теми качествами, которые уже присутствовали.

Скажем, если бойцы одного очень распиаренного батальона во время Дебальцевской операции не выдвинулись вовремя к месту боя из-за, по их ссылке, отсутствия автобуса – то Сурков никак не мог налить им в блюдечко смелости. Но зато он держал руку на пульсе Железных Дровосеков – или, точнее, держал их за руки – и контролировал мудрость местных Страшил, чтобы она не выходила за рамки.

Рамки чего?

А вот тут знакомые с ситуацией внутри уравнения "Кремль – Донбасс – Украина" информаторы Царьграда (оговаривающиеся, впрочем, что "темна вода во облацех" и подлинную картину дел знают только те несколько человек, что ни с кем никогда информацией не делятся, а потому все их данные – второго уровня) утверждают: рамки задавал отнюдь не Сурков.

"Владислав Юрьевич – несомненный политический креативщик, – отметил один из них, ранее не раз демонстрировавший основательность своих замечаний. – Но в данном случае и на данном направлении он – безусловный исполнитель. Талантливый, творческий, но всё же не демиург, не создатель политической реальности, а её в некотором смысле строитель".

Один из весьма информированных наблюдателей, позиционированных в самой глубинке всех этих процессов, однозначно утверждает, что корреляции между положением Суркова и положением Донбасса нет. Как нет никакой связи нынешнего обострения обстановки на линии соприкосновения сторон и уходом помощника президента в отставку.

Киев обостряет ситуацию как на линии боевого соприкосновения, так и в переговорном процессе с вполне определённой целью: взять весь банк. То есть – обнулить, а по факту – разорвать Минские соглашения. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

"Нет однозначно", – подчеркнул собеседник Царьграда. А обострение, по его мнению, – всего лишь сознательная попытка увести международную повестку с анализа выполнения Киевом Минских соглашений. Причём даже инструмент выбран унылый, как зубная боль, – обвинения "Российских войск" и России в обострении ситуации.

Уравнение имеет решение

Уравнение с тремя неизвестными, как говорят нам любящие процесс больше результата математики, имеет бесконечное множество решений. Знай только подставляй произвольные величины на место буковок.

В данном случае мы имеем дело, однако, с более лёгким случаем. Если принять допущение, что "зет" – Владислав Сурков и он – минус в новой донбасско-украинской формуле, то уравнение приводится к достаточно определённому виду. Уже очевидно, что Киев обостряет ситуацию как на линии боевого соприкосновения, так и в переговорном процессе с вполне определённой целью: взять весь банк. То есть – обнулить, а по факту – разорвать Минские соглашения. И вогнать Россию, а вместе с ней и республики в некую новую парадигму, где и та, и другие будут уступать и отступать. И в конечном итоге капитулируют.

На каком основании они должны это сделать – разумеется, неочевидно. Да и поведение Киева в эти дни больше напоминает блеф, нежели некую просчитанную и выверенную у западных хозяев режима политику. Но только если мы то наше уравнение действительно приведём к тому виду, где по левую сторону останутся лишь два неизвестных, то третье неизвестное – наш "зет" – окажется по правую сторону. И левые два всё равно найдут решение только в нём.

А "зет", как уже установлено, при всём собственном значении – не более чем функция от того, кто реально принимает решения. В том числе и решение нашего уравнения.

И мы этого человека знаем.