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"Волшебная страна": Порошенко высмеяли в Сети за закон о расширении зоны контроля в Чёрном море

30 декабря 2018, 03:24  •  56 • Политика
В Сети высмеяли новый закон Порошенко о Чёрном море. Президента Украины сравнили с "волшебником", который может одним указом превратить УПА в "ненацистов", а сектантов - в церковь. "Украина - волшебная страна", - шутят пользователи Сети.
Перед Новым годом президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о расширении зоны контроля украинских пограничников в Чёрном море с 12 до 24 морских миль. Это стало поводом для большого числа шуток в Сети.
Интернет-шутники называют Украину "волшебной страной, а самого Порошенко - "волшебником". Многих забавляет тот факт, что одним указом президента в Незалежной можно превратить членов УПА (запрещённая в России организация) в "ненацистов", а секту раскольников - в церковь. При этом никаких реальных усилий прилагать для этого не нужно.
"Жду, когда Петя передаст япам Курилы с легкой, слегка трясущейся руки. Ненуачо", - пишут люди в комментариях к новости.
"Уважаемые украинцы, подарите чего-нибудь Петру Алексеевичу на Новый год полезного. Например, отставку, а то Пётр Алексеевич уже задолбал Деда Мороза - четвёртый год в письме пишет "Крым", - приводит ещё один остроумный комментарий "Утро.ру".
Напомним, что закон о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море подписан Порошенко 29 декабря. Документ вступает в силу на следующий день. В Киеве не скрывают, что закон принят для "охоты" на суда, заходившие в порты Крыма.
"Порошенко подписал закон, который расширяет зону контроля Украины в Чёрном море с 12 до 24 морских миль. Волшебная страна. Указ - и коммунистического прошлого нет. Бац - и (запрещённая в России организация) УПА не нацисты. Раз - и секта уже церковь. Щелчок - и будущее стало европейским. И делать ничего не надо", - комментируют в Facebook.

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