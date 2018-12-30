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"Волшебная страна": Порошенко высмеяли в Сети за закон о расширении зоны контроля в Чёрном море
30 декабря 2018, 03:24 • 56 • Политика
В Сети высмеяли новый закон Порошенко о Чёрном море. Президента Украины сравнили с "волшебником", который может одним указом превратить УПА в "ненацистов", а сектантов - в церковь. "Украина - волшебная страна", - шутят пользователи Сети.
Перед Новым годом президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о расширении зоны контроля украинских пограничников в Чёрном море с 12 до 24 морских миль. Это стало поводом для большого числа шуток в Сети.
Интернет-шутники называют Украину "волшебной страной, а самого Порошенко - "волшебником". Многих забавляет тот факт, что одним указом президента в Незалежной можно превратить членов УПА (запрещённая в России организация) в "ненацистов", а секту раскольников - в церковь. При этом никаких реальных усилий прилагать для этого не нужно.
Напомним, что закон о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море подписан Порошенко 29 декабря. Документ вступает в силу на следующий день. В Киеве не скрывают, что закон принят для "охоты" на суда, заходившие в порты Крыма.
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