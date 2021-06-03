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"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
03 июня 2021, 13:05 • 101 • Политика
Американское издание The National Interest опубликовало статью, где речь шла о мощном оружии ВС России, способном уничтожить вражеские войска на огромной территории.
Издание The National Interest опубликовало статью, где речь шла о мощном термобарическом оружии ВС России, от которого по их словам, "волосы становятся дыбом".
Журналисты имели в виду тяжёлую огнемётную систему "Буратино", которая является термобарическим оружием, то есть способна вызвать очень мощный взрыв из-за потребления большого количества кислорода во время детонации. Такие тяжёлые огнемётные системы (ТОС-1) обладают дальностью поражения до 3,5 км и могут накрывать огнём площадь размером 400 на 200 метров.
Соответственно, такие установки могут уничтожить любые укрепления неприятеля на обширной территории за короткое время.
"Термобарическое оружие России должно быть в фильме ужасов. Оно может быстро опустошить крупные вражеские укрепления", - говорят журналисты.
Сегодня на смену "Буратино" приходят новые системы ТОС-1, они именуются "Тосочка". Пока оружие на стадии испытаний, но оно будет в несколько раз мощнее прошлого поколения.
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