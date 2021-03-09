|
"Волосы дыбом от того, что происходило": Соратник Ельцина о "циничном грабеже" 90-х
09 марта 2021, 23:35 • 132 • Политика
Первый и единственный вице-президент России Александр Руцкой рассказал, как в 90-е цинично грабили страну. "Волосы дыбом от того, что происходило", - признался он.
Президент России Борис Ельцин запрещал возбуждать уголовные дела о коррупции, была дана установка грабить страну - кто сколько может. Об этом рассказал первый и единственный вице-президент России Александр Руцкой.
По его словам, после победы на выборах между ним и Ельциным начал развиваться антагонизм. Поводом для него стало слепое доверие Ельцина американским советникам, которые оказались сплошь штатными сотрудниками ЦРУ.
В этой связи Ельцин несколько раз пытался избавиться от бывшего соратника. Одной из таких попыток стало назначение председателем Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией.
Руцкой считает, что его недруги надеялись, что он погрязнет в поисках преступников и выслеживании коррупционной деятельности министров. Однако вместо этого он поставил задачу проанализировать указы и распоряжения президента, касающиеся материальных и финансовых ресурсов и госзакупок, а также документы, выпускаемые правительством РСФСР. В результате был открыт настоящий ящик Пандоры.
- рассказал Александр Руцкой в рамках проекта RT "Незабытые истории".
Он добавил, что каждую неделю докладывал Ельцину о выявленных им случаях коррупции. Но президент не только на них не реагировал, но и запрещал возбуждать уголовные дела.
- отметил Руцкой.
Бывший вице-президент подчеркнул, что не мог смириться с таким положением дел, так как давал присягу служить народу и стране. По словам Руцкого, если взглянуть на программу Ельцина 1991 года, то можно увидеть, что ни одно из обещаний не было выполнено.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
132
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2021, 10:40
|
06 марта 2021, 02:05
|
04 марта 2021, 04:15
|
07 марта 2021, 04:40
|
06 марта 2021, 00:15
|
07 марта 2021, 22:05
|
09 марта 2021, 00:40