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"Волосы дыбом от того, что происходило": Соратник Ельцина о "циничном грабеже" 90-х

09 марта 2021, 23:35  •  132 • Политика
Первый и единственный вице-президент России Александр Руцкой рассказал, как в 90-е цинично грабили страну. "Волосы дыбом от того, что происходило", - признался он.
Президент России Борис Ельцин запрещал возбуждать уголовные дела о коррупции, была дана установка грабить страну - кто сколько может. Об этом рассказал первый и единственный вице-президент России Александр Руцкой.
По его словам, после победы на выборах между ним и Ельциным начал развиваться антагонизм. Поводом для него стало слепое доверие Ельцина американским советникам, которые оказались сплошь штатными сотрудниками ЦРУ.
В этой связи Ельцин несколько раз пытался избавиться от бывшего соратника. Одной из таких попыток стало назначение председателем Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией.
Руцкой считает, что его недруги надеялись, что он погрязнет в поисках преступников и выслеживании коррупционной деятельности министров. Однако вместо этого он поставил задачу проанализировать указы и распоряжения президента, касающиеся материальных и финансовых ресурсов и госзакупок, а также документы, выпускаемые правительством РСФСР. В результате был открыт настоящий ящик Пандоры.
Волосы дыбом от того, что происходило в стране. Наглый, циничный грабёж под видом приватизации, госзаказов, использования кредитных средств, распродажи боевой техники, материальных ресурсов, имущества и недвижимости выводимых войск из Германии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии,
- рассказал Александр Руцкой в рамках проекта RT "Незабытые истории".
Он добавил, что каждую неделю докладывал Ельцину о выявленных им случаях коррупции. Но президент не только на них не реагировал, но и запрещал возбуждать уголовные дела.
Ельцин не реагировал и запрещал возбуждать уголовные дела. И тогда я понял, что дана установка грабить страну - кто сколько может,
- отметил Руцкой.
Бывший вице-президент подчеркнул, что не мог смириться с таким положением дел, так как давал присягу служить народу и стране. По словам Руцкого, если взглянуть на программу Ельцина 1991 года, то можно увидеть, что ни одно из обещаний не было выполнено.

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