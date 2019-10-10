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"Волоком - по плохим дорогам": В Мексике отомстили мэру, не выполнившему обещание
10 октября 2019, 01:09 • 81 • В мире
В Мексике недовольные жители привязали мэра к пикапу и протащили по городу. Сообщается, его тащили волоком по плохим дорогам. Так горожане отомстили ему за невыполненное обещание - градоначальник клялся, что будут отремонтированы все дороги.
В Мексике жители небольшого города Лас-Маргаритас решили отомстить мэру Хорхе Эскандону, который пообещал отремонтировать дороги, но не сделал этого. Недовольные горожане привязали к пикапу и протащили волоком по нескольким улицам - аккурат по самым плохим дорогам.
Как передает издание Heraldodemexico, позже полиция вмешалась и остановила авто. Сейчас жизни Экскандона ничего не угрожает, ему была оказана медпомощь. Муниципальные власти обвинили местных жителей в попытке похищения политика. И уже 30 человек задержали по этому делу.
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