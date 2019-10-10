"Волоком - по плохим дорогам": В Мексике отомстили мэру, не выполнившему обещание

В Мексике жители небольшого города Лас-Маргаритас решили отомстить мэру Хорхе Эскандону, который пообещал отремонтировать дороги, но не сделал этого. Недовольные горожане привязали к пикапу и протащили волоком по нескольким улицам - аккурат по самым плохим дорогам.

Как передает издание Heraldodemexico, позже полиция вмешалась и остановила авто. Сейчас жизни Экскандона ничего не угрожает, ему была оказана медпомощь. Муниципальные власти обвинили местных жителей в попытке похищения политика. И уже 30 человек задержали по этому делу.