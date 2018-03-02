"Володя" и "Возмездие" равно "Сила России": Каким будет название новейшего вооружения РФ

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Политики и журналисты придумали оригинальное название для российской сверхзвуковой ядерной ракеты, ранее представленной в ходе послания президента Федеральному Собранию.

В Сети пользователи сочиняют названия для новейшего российского вооружения, представленного 1 марта президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. Так, в числе вариантов - "Гиви", "Пепел", "Тишина".

Царьград поинтересовался у известных политиков и работников СМИ, режиссеров, каким, по их мнению, должно быть название отечественных современных разработок оружия.

Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что для российской сверхзвуковой ядерной ракеты в качестве названия неплохо подходит "Кавказ".

Зампред главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что ракету можно назвать "Сила России".

В Госдуме считают, что названием новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны, может стать "Возмездие". Такой вариант предложил замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыдкин.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян предлагает назвать суперракету "Володя", а советник директора Росгвардии Александр Хинштейн - "Князь Владимир".

Режиссер фильма "Движение вверх" Антон Мегердичев также придумал название для российской сверхзвуковой ядерной ракеты. Создатель российского киноблокбастера полагает, что ракету можно было бы назвать "Метель".

Отдать предпочтение понравившемуся варианту из вышеперечисленных можно на сайте Царьграда.

Напомним также, что предложить свой и проголосовать за понравившийся вариант названия новейшего вооружения России можно на сайте Минобороны.