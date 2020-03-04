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"Володя, будет всё сделано": О требованиях Путина к Эрдогану, не стесняясь, рассказал Баранец

04 марта 2020, 13:35  •  232 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец убеждён, что на предстоящей встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин выдвинет жёсткие требования. Эксперт усомнился, что турецкий правитель скажет: "Володя, будет всё сделано".
Баранец в беседе с Царьградом не выказал и тени сомнения, что Владимир Путин жёстко поставит своего турецкого коллегу на место и "выжмет максимум возможного" из встречи.
"Нельзя же Эрдогана считать дурачком, на которого Путин посмотрит, он упадёт на колени и скажет: "Володя, будет всё сделано", - пояснил эксперт.
По его мнению, президент Турции будет выдвигать свои условия и добиваться их выполнения. Однако такое поведение военный обозреватель назвал "хамским". Он припомнил ультиматум Эрдогана, когда тот потребовал у Путина "уйти и не мешать". Такие высказывания Виктор Баранец сравнил не с речью политика, а с "разговором бандита из 90-х годов".
"Думаю, что Путин постарается поставить очень серьёзные красные линии для Эрдогана и предупредительные сигналы повесит. Нам нужен документ, на словах ничего не добьёшься", - заявил эксперт.
В качестве примера он привёл ситуацию с НАТО. Когда-то альянс говорил, что не будет двигаться на восток, но своего обещания не сдержал.
"А теперь говорим, какого хрена вы нас своими стволами… упёрлись в наши границы и говорите: вы покажите документ. А документа нет", - произнёс Виктор Баранец.
Сирийские боевики при поддержке артиллерии Турции две недели назад атаковали правительственные силы в Идлибе. Атака была отбита. По запросу Дамаска в небо поднялись три российских самолёта Су-24. В связи с этой ситуацией президент России Владимир Путин провёл трёхстороннее совещание с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. Позднее переговоры прошли и с турецким главой Реджепом Эрдоганом. Выполнение Сочинского соглашения было названо главным условием, которое позволит урегулировать ситуацию в Идлибе. 1 марта стало известно, что солдатам сирийской армии удалось сбить турецкий беспилотник. В тот же день турецкие войска уничтожили два сирийских самолёта Су-24.
5 марта состоится встреча президентов России и Турции. Эрдоган прибудет в Москву с рабочим визитом.

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