"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель

В Twitter @KissZuriCheeese запостили шутку про сериал о посадке Алексея Навального в России. Как предположил автор поста, между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель мог состояться такой "секретный разговор".

"Ангела, почему пациент весь в синяках?" - якобы спрашивает Путин.

"Володья, он лететь не хотел..." - отвечает Меркель.

Добавим, что изначально предполагалось, что самолёт Алексея Навального должен был приземлиться во Внукове, однако потом планы изменились - аэропорт закрыли, а борт перенаправили в Шереметьево. Лайнер успешно преземлился.