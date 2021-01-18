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"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель

18 января 2021, 01:50  •  125 • Политика
В Сети подшутили по поводу возвращения Алексея Навального в Россию - сериал о посадке блогера заканчивается "секретным разговором" Владимира Путина и Ангелы Меркель. "Володья, а он лететь не хотел", - приводится цитата из шутки.
В Twitter @KissZuriCheeese запостили шутку про сериал о посадке Алексея Навального в России. Как предположил автор поста, между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель мог состояться такой "секретный разговор".
"Ангела, почему пациент весь в синяках?" - якобы спрашивает Путин.
"Володья, он лететь не хотел..." - отвечает Меркель.
Добавим, что изначально предполагалось, что самолёт Алексея Навального должен был приземлиться во Внукове, однако потом планы изменились - аэропорт закрыли, а борт перенаправили в Шереметьево. Лайнер успешно преземлился.

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