"Володин теряет влияние, и ему нужны мальчики для битья". Никита Исаев о прерванном докладе Орешкина в Госдуме

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев оценил жест спикера Госдумы Вячеслава Володина, допущенный в отношении министра экономического развития России Максима Орешкина. Министр, напомним, вынужден был прервать свой доклад в ходе "Парламентского часа" по просьбе Володина, поскольку спикер посчитал, что чиновник не был готов - не смог предоставить данные, которые запрашивали в нижней палате парламента. Исаев полагает, что произошедшее - это попытка Володина найти "мальчика для битья" в условиях потери собственного влияния.

"Дискуссия" между Володиным и Орешкиным представляется мне не особо любопытной. Володин теряет влияние, и ему нужны мальчики для битья типа неопытного Орешкина, особенно на фоне "президентских амбиций" последнего, - говорит Никита Исаев. - Обе фигуры сегодня не являются точками принятия решений в стране, а ведомство Володина и вообще в таком виде целесообразно распускать досрочно. Мой интерес лишь в том, что грызня в системе выходит из тихих кабинетов, телеграм-каналов и обменов поручениями друг между другом. Это видит народ, и это должны понимать элиты: политический кризис - реальность, и игнорировать его (как это делают сейчас) - путь к радикальным событиям".

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ранее прокомментировал поступок председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам министра, эмоциональная составляющая выступления спикера была связана с масштабностью задач и не очень хорошими показателями по динамике экономики.