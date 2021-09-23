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"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина

23 сентября 2021, 11:15  •  269 • Политика
Источник в силовых структурах сообщил о звонке из Канады, во время которого неизвестный мужчина потребовал передать предупреждение для президента России Владимира Путина о готовящемся "ударе".
Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, звонок от неизвестного мужчины поступил в оперативные службы Екатеринбурга. По информации собеседника, говорил звонивший с арабским акцентом.
Неизвестный потребовал записать и передать президенту России его послание о некоем готовящемся "ударе".
"Это телеграмма для ВВП, вы поняли меня? - процитировал инсайдер заявление звонившего. - Удар будет совсем с другой стороны, хорошо? Володе передайте!"
Звонивший также заявил о том, что нужно привести в готовность "через пять часов" сразу несколько армейских подразделений: и воздушные войска, и пехоту, и ВКС, и флот.
"Это приказ. Гоу!" - завершил незнакомец своё послание Путину.
По информации СМИ, звонок поступил из Канады. По предварительным данным, звонивший использовал IP-телефонию.

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