"Вольно!" и "щелчок пальцами": Путин учит русскому языку Запад

Как известно, русский язык наполнен идиомами, непростыми для перевода. Сегодня мы несколько отвлечёмся от привычного формата и расскажем о том, как переводили слова Путина в серии интервью проекта "20 вопросов...". А также напомним о самом сложном, по словам переводчиков, речевом обороте, который пришлось брать "с наскока".

"Щелчок пальцами" - это как?

В сегодняшней части интервью Путин говорил о работе России в экономической сфере. Страна пытается уйти от нефтезависимости, однако нефтяные доходы всё равно превалируют. Президент отметил, что эта работа ведётся постепенно - шаг за шагом, и результаты не заставят себя ждать.

"Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, потому что доля не нефтегазовых доходов, она растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев", - сказал Путин, иллюстрируя щелчок и жестом.

Авторы канала "Вы слушали "Маяк" заметили, что ТАСС, переводя для западной аудитории "щелчок пальцами", ушёл от дословного перевода, адаптировав идиому. В результате "щелчок" превратился в "падающую шляпу". Переводчики выбрали идиому at the drop of the hat, чтобы устойчивое выражение в русском стало не менее устойчивым в английском.

"Можно было и через "пальцы" пойти. Snap your fingers вполне употребимо. Но через "шляпу" намного убедительнее, - полагают авторы. - Интересно, что идиома пришла в английский язык от буйных ирландцев, которые эти шляпы и роняли (но не для того чтобы ускорить рост экономики, а начать драку в каком-нибудь пабе). С французами всё интереснее. Если искать идиомы, то им придётся переводить долгим и почти скороговорочным вариантом pour un oui pour un non (и для да, и для нет). Хотя в данном контексте лучше задачу упростить и просто вставить sans hésiter".

Словом, текст интервью Путина пытаются сделать как можно ближе русской целевой аудитории. При этом и предельно ясным для наших западных оппонентов, чтобы не было двойных трактовок.

"Донбасс порожняк не гонит" или "дай Бог здоровья"?

Итак, что сложнее? Только недавно переводчик рассказывал, что выражение "Донбасс порожняк не гонит" стало для него самым сложным в работе, как в серии интервью пришлось поломать голову над "дай Бог здоровья". Причём вопрос был не в быстрой адаптации, а в лучшей. В результате для англоязычной публики выбрали некий имперский, или королевский, вариант - God bless them. И ещё один важный момент: в английском варианте слово "здоровье" пропало в принципе, а осталось лишь "Божье благословение", которое желал Путин так называемый несистемной оппозиции.

Возвращаясь к "порожняку". Об этом сленговом выражении из речи Путина ранее рассказывал советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков. Впрочем, были и другие - вспомним все, чтобы вернуться к юго-востоку Украины.

К примеру, во время выступления Владимира Путина в 2017 году на ПМЭФ, когда глава государства в шутку сказал собравшимся "вольно", у переводчика было меньше секунды, чтобы сориентироваться.

"Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришёл нужный вариант, потом я сверялся со словарём. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этого термина", - рассказал Садыков в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на "России-1".

Самое важное - быть собранным и внимательным. Но при этом понимать, что даже ошибка ещё не конец света и нужно спокойно выполнять работу дальше. Об одной такой ошибке и вспомнил Алексей Садыков. Однажды от усталости он перепутал название страны. Путин повернулся к переводчику и строго сказал: "Слушай меня внимательно".

Рассказал Садыков и о том, что как-то раз, будучи ещё начинающим переводчиком, смотрел репортаж по телевизору, в котором президент сказал: "Мы не будем стоять враскоряку".

Я тогда подумал: "Слава богу, мне не пришлось это переводить". Тогда, 10 лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно".

Наконец, возвращаясь к обещанному. По словам третьего секретаря департамента лингвистического обеспечения МИД Натальи Красавиной, специалисты долго думали, как перевести фразу президента: "Донбасс порожняк не гонит". После совещаний её передали как "Донбасс ерунды не говорит".

"Броня крепка и танки наши быстры!"

Как перевести эту фразу из песни, ставшую крылатой, иностранцу? Если буквально - может испугаться. Хотя, возможно, так и задумано? В ТАСС выбрали дословный вариант - our tanks are fast, хотя, безусловно, могут быть и другие. Например, голливудские титры убеждают нас, что близкий по значению английский вариант - это ready to rock, то есть, дословно, "готовы к року". Как видим, тут авторы интервью решили никого не искушать.

Дословный вариант можно увидеть и в версии ТАСС, когда прозвучала пословица "Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше". Дословные версии всё чаще дают в этих мини-фильмах. Вероятно, действительно, чтобы не беспокоить оппонентов.

Возвращаясь к главной теме сегодняшней части интервью с Путиным, добавим, вопросы поднимались действительно важные. В том числе об экономике России. Что она собой представляет сегодня и можем ли мы говорить, что стабильность обернётся застоем.

В деталях об ответах Владимира Путина мы пишем в новостной ленте. А ещё накануне разбирали язык жестов Путина - получилось не менее интересно.