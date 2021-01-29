"Волков объявлен в розыск": СК раскрыл суть обвинения соратнику Навального

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, вероятно, "накричал" себе не просто на штраф, а даже на тюремный срок. На соратника скандального блогера завели уголовное дело.

Следственный комитет России (СКР) возбудил против Волкова уголовное дело по статье о призывах несовершеннолетних к участию в противоправных действиях, заведомо представляющих для них опасность.

В пресс-службе СК пояснили, что Волков разместил в YouTube призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России. Ссылки на материалы он также распространил и в других соцсетях.

"На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Леонида Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого", - заявили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что Волков объявлен в розыск.