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"Волков объявлен в розыск": СК раскрыл суть обвинения соратнику Навального
29 января 2021, 21:05 • 86 • Политика
Соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова объявили в розыск. Как заявили в Следственном комитете, вынесено постановление о привлечении его к ответственности по уголовному делу в качестве обвиняемого.
Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, вероятно, "накричал" себе не просто на штраф, а даже на тюремный срок. На соратника скандального блогера завели уголовное дело.
Следственный комитет России (СКР) возбудил против Волкова уголовное дело по статье о призывах несовершеннолетних к участию в противоправных действиях, заведомо представляющих для них опасность.
В пресс-службе СК пояснили, что Волков разместил в YouTube призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России. Ссылки на материалы он также распространил и в других соцсетях.
"На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Леонида Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого", - заявили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что Волков объявлен в розыск.
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