"Воли нет": Медведчук поставил диагноз Зеленскому и его команде

Медведчук отметил, что он бы очень хотел, чтобы встреча в "нормандском формате" состоялась, но пока даже дата не согласовывается.

"Это из-за того, что отсутствует политическая воля президента Зеленского и его команды", - заявил Медведчук, подчеркнув, что украинская сторона не смогла исполнить те договоренности, которые были заключены ранее, в частности с разведением сил в Донбассе.

Причем Медведчук подчеркнул, что реальных оснований для этого нет. Он считает, что украинская делегация в Минске специально заявила о семи пунктах, которые направлены на срыв Минских соглашений со стороны Украины.

"Поэтому вывод один — политической воли в Киеве на мирное урегулирование и прекращение боевых действий нет", — заключил Медведчук.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Зеленский повторяет экс-президента Петра Порошенко в самых худших его проявлениях.