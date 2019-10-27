Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Авторитет нации»: Зеленского раскритиковали за хамство
Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны по заявлениям о ликвидации ...
Прорывные российские технологии, которые от вас СКРЫЛИ
Полный грузовик трупов, а обвиняемых нет? Британцы, кажется, зашли в тупик при р...
Главная / В мире

"Воли нет": Медведчук поставил диагноз Зеленскому и его команде

27 октября 2019, 22:09  •  42 • В мире
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что у Владимира Зеленского и его соратников отсутствует политическая воля к тому, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Именно по этой причине, считает Медведчук, затягивается назначение встречи в "нормандском формате".
Медведчук отметил, что он бы очень хотел, чтобы встреча в "нормандском формате" состоялась, но пока даже дата не согласовывается.
"Это из-за того, что отсутствует политическая воля президента Зеленского и его команды", - заявил Медведчук, подчеркнув, что украинская сторона не смогла исполнить те договоренности, которые были заключены ранее, в частности с разведением сил в Донбассе.
Причем Медведчук подчеркнул, что реальных оснований для этого нет. Он считает, что украинская делегация в Минске специально заявила о семи пунктах, которые направлены на срыв Минских соглашений со стороны Украины.
"Поэтому вывод один — политической воли в Киеве на мирное урегулирование и прекращение боевых действий нет", — заключил Медведчук.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Зеленский повторяет экс-президента Петра Порошенко в самых худших его проявлениях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
26 октября 2019, 16:54
Россия взяла НАТО в клещи
27 октября 2019, 02:24
«Особый статус в НАТО»: зачем Венгрия, Словакия, Хорватия и Словения создают общее командование силами спецопераций
26 октября 2019, 10:24
Дайджест СМИ: США возвращают танки в Сирию, во Франции заявили о великой России
26 октября 2019, 03:54
Если в кране нет воды: Коломойский получит монополию на питьевую воду Украины
26 октября 2019, 10:09
Не допустить участия России: в США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8
26 октября 2019, 13:24
Нефтяные поля: Минобороны РФ назвало цели сохранения военной группировки США в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 октября 2019, 12:24
"Самозванцы": ВСУ открестились от националистов, устроивших перепалку с Зел...
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях п...
27 октября 2019, 12:24
В постели, на троне, на земле и на море. Две Екатерины Великие
27 октября 2019, 00:39
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об "опыте пятилетней войны с Росс...
27 октября 2019, 05:54
Европа и Россия: транспорт и мусор
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили
26 октября 2019, 03:54
«Она получала информацию через постель»
21 октября 2019, 00:09
«Не могут обеспечить глобальное присутствие»: почему армия США испытывает проблемы с набором новобранцев
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.