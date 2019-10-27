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"Воли нет": Медведчук поставил диагноз Зеленскому и его команде
27 октября 2019, 22:09 • 42 • В мире
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что у Владимира Зеленского и его соратников отсутствует политическая воля к тому, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Именно по этой причине, считает Медведчук, затягивается назначение встречи в "нормандском формате".
Медведчук отметил, что он бы очень хотел, чтобы встреча в "нормандском формате" состоялась, но пока даже дата не согласовывается.
"Это из-за того, что отсутствует политическая воля президента Зеленского и его команды", - заявил Медведчук, подчеркнув, что украинская сторона не смогла исполнить те договоренности, которые были заключены ранее, в частности с разведением сил в Донбассе.
Причем Медведчук подчеркнул, что реальных оснований для этого нет. Он считает, что украинская делегация в Минске специально заявила о семи пунктах, которые направлены на срыв Минских соглашений со стороны Украины.
"Поэтому вывод один — политической воли в Киеве на мирное урегулирование и прекращение боевых действий нет", — заключил Медведчук.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Зеленский повторяет экс-президента Петра Порошенко в самых худших его проявлениях.
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