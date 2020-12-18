"Волчий билет" за уступки США: Сатановский припомнил "джентльменские" договоры Горбачёва и Ельцина

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности заключить с Америкой договор по контролю над стратегическими вооружениями.

Биллингсли припомнил, что американцы пять раз предлагали переговоры по этому поводу, но российский МИД не пошёл им навстречу. Политолог Евгений Сатановский считает, что ведомство Сергея Лаврова ответило совершенно правильно, поскольку Биллингсли забыл сказать, что США предлагали и почему "их послали".

"Трамп, как он делал всегда и со всеми, в соответствии со своей бизнес-логикой, предложил абсолютно неприемлемые условия для заключения или продления российско-американского договора. И каждый раз предлагал их же, очевидно, полагая, что, если делать это достаточно часто, Россия согласится", - пояснил Сатановский.

По его словам, это типичное поведение американцев, которое России уже порядком надоело. Более того, Трампу предлагали продлить существующий договор, однако он заупрямился, видимо, из желания заключить новый и похвастаться перед выборами, как он "нагнул русских", считает Сатановский. Однако у Трампа ничего не вышло.

"Надо будет Байдену (а ему это будет надо) как свежеизбранному президенту с его представителями вместе о стратегических вооружениях поговорить, с ними поговорят. Если попытки американцев изменить договор в свою пользу закончатся. А если нет, так и с Байденом и его людьми говорить не будут. В чём смысл тогда с ними говорить? Эпоха односторонних уступок России американцам закончилась - хочется надеяться, что навсегда", - отметил Сатановский.

Он подчеркнул, что если после Путина будет кто-то, кто попытается вернуть эпоху 1990-х в отношении с Америкой, то его надо будет "гнать из начальников с волчьим билетом".

"Что до упоминания Биллингсли об их предложении договориться с нами по-джентльменски... Лучше бы он этого не говорил. Горбачёв с ними по-джентльменски уже договаривался. Ельцин тоже этим страдал. В итоге что вышло? Договариваться по-джентльменски можно исключительно и только с джентльменами, а не с американским начальством", - коротко резюмировал Сатановский, отметив, что в правительстве США нет никаких джентльменов и никогда не было.