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"Волчары разрабатывают адские санкции": Пронько заговорил о "самом страшном"

04 августа 2020, 22:00  •  144 • В мире
Экономический эксперт Царьграда Юрий Пронько заговорил о "самом страшном". В программе "Царьград. Главное" он обсудил с экспертом программу обеспечения реальной независимости России и ответ на западные санкции. Пронько предположил, является ли сложившаяся ситуация пофигизмом или признаком продажности. "Волчары разрабатывают адские санкции", - предупредил Пронько.
Экономический эксперт Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" предупредил о "самом страшном". Пронько рассуждал, является ли отсутствие экономического суверенитета России признаком продажности или пофигизма. Мнение, что Россия за время, что находится под санкциями, так и не научилась им противостоять, высказал Олег Дерипаска. Пронько согласился с ним.
"Как так получается, что уже пять лет действуют санкции? Волчары разрабатывают адские санкции, постоянно нам грозят. А здесь, простите, то ли государственная, то ли интеллектуальная импотенция. И, собственно, я соглашусь с господином Дерипаской, который не белый и не пушистый и сам под очень серьёзным давлением Вашингтона находится", - подытожил Пронько.
Его собеседник - председатель Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич - заметил, что это хуже, чем простой пофигизм. Бунич уверен, что за этим стоят мощные финансовые группировки. Они контролируют людей во власти - членов правительства и руководство Центробанка. Они "кормятся" в сложившейся ситуации.
"С этим надо считаться. Если мы будем менять структуру экономики (а мы, менеджеры, в любом случае будем это делать, хоть с опозданием, всё равно надо делать), это будет через борьбу, через конфликт с этими группами. Они просто так сами не уйдут, - отметил Бунич. - Нелегко будет ломать эту структуру, чтобы создать новую. И, конечно, время ушло. Я не могу сказать, что ничего не сделано. Кое-что сделано в этом направлении, но многое даже не начиналось. У нас есть огромные ниши. Не надо трактовать, что это всё будет делаться в убыток. Некоторые могут подумать, что опять нужно затянуть пояса, чтобы отделаться от коварного Запада. Наоборот, эти ниши, которые откроются, выгодны всем. Именно там перспективы экономического развития".
Бунич заявил, что речь идёт о части машиностроения, производстве товаров народного потребления, сельском хозяйстве и продовольствии. Эксперт считает, что это резерв для занятости и возможности для бизнеса.
"При правильной организации это не только не дотации, это самые лучшие инвестиции, какие можно сделать, в программу обеспечения реальной независимости", - подытожил эксперт.

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