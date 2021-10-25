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"Воины света" из США убивали и пытали мирных жителей в Донбассе
25 октября 2021, 11:15 • 196 • Политика
Блогер Анатолий Шарий рассказал об иностранных наёмниках, убивавших мирных жителей Донбасса. В том числе убийства и пытки практиковали приехавшие из США. При этом Киев делал из этих подонков героев.
В своём ролике Анатолий Шарий называет имена наёмников, прибывших в Донбасс из разных стран мира. Все они участвовали как в убийствах мирного населения, так и в пытках. В том числе в издевательствах над людьми принимали участие приехавшие из США и Австралии. Это Квинн Дэвид Рикерт или, например, Санти Эмилио Пиртл. Также среди наёмников известны Алекс Цвифельхофер, Крейг Остин Лэнг, Далтон Кеннеди.
Интересно, что на некоторых из американских и австралийских наёмников даже возбуждали дела у себя на родине. Есть рапорты об их участии в убийствах и пытках. Но наказан никто не был. Более того, на Украине эти мясники стали героями, на что обращает внимание и Анатолий Шарий.
Больше фактов о так называемых "воинах света", а на самом деле просто охотниках за людьми и подлецах, Анатолий Шарий предоставляет в полной версии видео.
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