Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / Политика

"Воины света" из США убивали и пытали мирных жителей в Донбассе

25 октября 2021, 11:15  •  196 • Политика
Блогер Анатолий Шарий рассказал об иностранных наёмниках, убивавших мирных жителей Донбасса. В том числе убийства и пытки практиковали приехавшие из США. При этом Киев делал из этих подонков героев.
В своём ролике Анатолий Шарий называет имена наёмников, прибывших в Донбасс из разных стран мира. Все они участвовали как в убийствах мирного населения, так и в пытках. В том числе в издевательствах над людьми принимали участие приехавшие из США и Австралии. Это Квинн Дэвид Рикерт или, например, Санти Эмилио Пиртл. Также среди наёмников известны Алекс Цвифельхофер, Крейг Остин Лэнг, Далтон Кеннеди.
Интересно, что на некоторых из американских и австралийских наёмников даже возбуждали дела у себя на родине. Есть рапорты об их участии в убийствах и пытках. Но наказан никто не был. Более того, на Украине эти мясники стали героями, на что обращает внимание и Анатолий Шарий.
До какой степени самонеуважения, самопрезрения должна дойти нация (украинская. - Ред.), чтобы восторженно встречать своих собственных убийц, - размышляет в ролике Шарий. - Тех людей, которые приезжают просто для того, чтобы поохотиться на украинцев, поубивать их, помучить, попытать, убить, закопать и так далее. Топить женщин, вкалывать им адреналин. До какой степени самопрезрения должна дойти такая нация?
Больше фактов о так называемых "воинах света", а на самом деле просто охотниках за людьми и подлецах, Анатолий Шарий предоставляет в полной версии видео.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





196
Источник
Похожие новости
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 07:10
Эксперт назвала страну ЕС, способную перекрыть путь Украины в НАТО
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
25 октября 2021, 08:55
Нужно было слушать русских: Армия Судана взбунтовалась
25 октября 2021, 07:10
Дипломат рассекретил план Байдена о мире без России
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русс...
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о пр...
25 октября 2021, 03:40
«Путин доиграется»: в Киеве грозят направить украинские ракеты на Москву
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
23 октября 2021, 15:30
"Обязан хорошо знать": Шойгу резко ответил на выходку министра обороны Германии
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
22 октября 2021, 12:40
"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.