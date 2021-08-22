"Воинственный" Лавров: Эксперт Кнутов о том, что скрывалось за словами Путина

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал реплику президента России Владимира Путина. Тот в ходе встречи с лидерами "Единой России" пошутил, что иногда ему приходится напоминать Сергею Лаврову, какое именно ведомство тот возглавляет.

На встрече с единороссами глава государства шутливо заметил, что иногда он лично напоминает Сергею Лаврову, что тот "не министр обороны, а иностранных дел". Владимир Путин объяснил свою ремарку: наше дипломатическое ведомство занимает очень активную наступательную позицию. Он также подчеркнул, что огромный профессионализм дипломатов России прагматично работает в национальных интересах страны.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом указал, что при нынешней ситуации с Афганистаном расслабляться нельзя ни дипломатам, ни военным. Учитывая то, как когда-то американцы провернули похожую операцию с Ираком и с Афганистаном пытаются сделать в том же ключе, жёсткая позиция Москвы обоснована.

"Учитывая, что американцы прокрутили, я считаю, в Афганистане ту же самую операцию, что в своё время в Ираке, в Мосуле. ИГИЛ* тогда подошли небольшими партизанскими отрядами, а иракская армия, вместо того чтобы организовать сопротивление, разбежалась, оставив склады с техникой и, самое главное, золотой запас весь Ирака. И у игиловцев появились средства, для того чтобы создать армию и государство. И деньги, для того чтобы платить зарплату.

Похожая схема американцами сейчас осуществлена и в Афганистане. И Лавров это понимает. И отсюда его такая достаточно серьёзная жёсткость. Он видит, "Талибан"** не просто так пришел к власти, так быстро и при самом настоящем бегстве американцев", - объяснил Кнутов.

Президент России Владимир Путин также высказывает настороженность по афганскому вопросу, уточнил собеседник Царьграда. Так, глава государства подчеркнул необходимость внимательно смотреть за теми беженцами, которые двинутся в сторону России, поскольку в их числе могут быть террористы, экстремисты.

Кнутов поддержал слова главы государства, который особо отметил мастерство наших дипломатов, отстаивающих национальные интересы страны. МИД призван анализировать всю информацию, которая поступает из разных регионов, обязан её оценивать и делать определённые предложения, добавил собеседник Царьграда.

"Естественно, учитывая ту информацию, которая идёт из этого региона [Афганистана – ред.], из соседних государств, то, в общем, конечно, мы должны очень осторожно относиться ко всему происходящему", - добавил он.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

** "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.