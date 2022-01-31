"Воинственное" послание Джонсона расшифровали жители ФРГ: "Украина абсолютно безразлична"

"Воинственное" послание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона расшифровали жители Германии. По словам читателей Der Spiegel, "Украина Джонсону абсолютно безразлична".

Ранее Джонсон заявил о решении удвоить британский контингент в Эстонии. Пресс-служба британского правительства объясняет возможность "британского вторжения" желанием оказать всевозможную помощь союзникам. При этом в сообщении отмечается, что увеличение контингента в Эстонии Британия планирует обсудить с командованием НАТО на следующей неделе. Вероятно, в Брюсселе не будут против вступления британцев в украинскую авантюру.

Также отмечалось, что Великобритания опасается за Украину и готова отправить на помощь Киеву 600 военнослужащих. Кроме того, на Украину из Англии выдвинулись 30 инструкторов, в задачу которых входит обучить украинские войска сражаться в условиях боя с сильным противником.

Читатели Der Spiegel, комментируя намерения Британии, отметили, что не верят в заботу Джонсона о союзниках, и тем более об Украине. Пользователь с ником Celestine высказал мнение о том, что вряд ли Джонсона можно назвать храбрым полководцем, однако есть то, от чего бы Джонсон хотел отвлечь внимание.

"Я знаю одно: ему нужно отвлечься от Partygate", - написал он, имея в виду скандалы вокруг вечеринок в резиденции Джонсона во время всеобщего локдауна.

Пользователь Betanasus заметил, что "когда у вас кризисы дома, внешние кризисы как нельзя кстати".

"Украина Джонсону абсолютно безразлична", - считает Grumpy3591.

При этом пользователь отметил, что, поскольку партия Джонсона и население Британии всё более озабочены тем, что он лжёт и является коррумпированным, "необходимо напустить какую-нибудь дымовую завесу".