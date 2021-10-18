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"Воевать с Россией? Кому это надо!": Жители Болгарии оценили перспективы Украины в НАТО

18 октября 2021, 19:25  •  57 • Политика
Жители Болгарии оценили перспективы Украины в НАТО, а точнее - их полное отсутствие. По мнению народа, в скором времени возможно существенное изменение политической карты мира. "Воевать с Россией? Кому это надо!" - отметили люди.
Болгарское издание "Факти" рассказало о словах представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он заявил, что в России считают вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием" развития ситуации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже высказался, причём весьма дерзко. Он отметил, что Киев не интересует мнение России о вступлении Украины в НАТО.
Статью прокомментировали читатели.
"Для русских красная линия тянется до Карпат. Давным-давно нужно было уже покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина", - написал Гай Турий.
По его мнению, из-за Украины страны могут быть втянуты в Третью мировую войну. Пользователь Я па тия считает, что русские не имеют права вмешиваться в дела других государств и принимать решения за них. На это Някой заметил: русские поступают подобным образом только с соседями, зато США - абсолютно со всеми государствами.
"Если на Украине пройдёт референдум о присоединении к НАТО, минимум 70% будут против. Оставьте в покое этих трусливых и продажных украинских политиков", - призвал Байрактар.
"Болгарии тогда нужно будет выйти из НАТО. Кому это надо - воевать с Россией", - рассудил Деймос.
"Как бы только вступление Украины в НАТО не обернулось общими границами России с Польшей, Венгрией и Румынией", - спрогнозировал Един.
"Украина не сможет вступить в НАТО - согласно правилам Альянса, у страны-кандидата не должно быть неразрешённых споров с соседями. Украину заставят признать независимость Крыма, Донбасса и Луганска", - отметил Фауст.

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