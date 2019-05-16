"Военный блок для защиты от агрессивной Европы": Политолог предложил объединение России, США и Китая

Канцлер Германии Ангела Меркель в большом интервью перед выборами в Европарламент заявила, что Европа должна поменять свою позицию, чтобы противостоять вызовам, которые ставят ей три крупные мировые державы-конкуренты — Китай, Россия и США. Её слова приводит немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Политический аналитик Владимир Корнилов резонно заметил в своем микроблоке в Twitter, что раз Меркель призывает объединиться против трёх держав, так может тогда России, Китаю и США создать новый военный блок для защиты от агрессивной Европы?"