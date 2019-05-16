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"Военный блок для защиты от агрессивной Европы": Политолог предложил объединение России, США и Китая

16 мая 2019, 15:54  •  89 • Политика
Политолог Владимир Корнилов в ответ на предложение канцлера Меркель для ЕС, объединится Европе против России, США и Китая, представил соответствующее развитие событий. Может и трём державам создать "военный блок для защиты от агрессивной Европы", шутливо предложил эксперт.
Канцлер Германии Ангела Меркель в большом интервью перед выборами в Европарламент заявила, что Европа должна поменять свою позицию, чтобы противостоять вызовам, которые ставят ей три крупные мировые державы-конкуренты — Китай, Россия и США. Её слова приводит немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Политический аналитик Владимир Корнилов резонно заметил в своем микроблоке в Twitter, что раз Меркель призывает объединиться против трёх держав, так может тогда России, Китаю и США создать новый военный блок для защиты от агрессивной Европы?"
Меркель призвала Европу объединиться против России, Китая и... США. Во, так может, тогда России, Китаю и США надо военный блок срочно создавать для защиты от агрессивной Европы?
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 16 мая 2019 г.

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