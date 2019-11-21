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"Военным лететь побоялся": Рвущегося к кораблям Зеленского подвёл самолёт

21 ноября 2019, 13:09  •  137 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков, куда прибыли украинские корабли. В Сети тем временем иронизируют, что украинский лидер не полетел военным бортом. Побоялся, отмечают пользователи.
Украинский президент не смог вылететь, как было запланировано, в Очаков, куда прибыли переданные российской стороной корабли-нарушители. По сообщениям СМИ, у лидера Незалежной буквально перед взлётом обнаружилась техническая неисправность.
Отмечается, что борт № 1 попросту не смогли завести.
Взамен Зеленскому было предложено отправиться в пункт назначения военным бортом, но он из-за соображений безопасности отказался.
После инцидента за Зеленским, пишет "Новое Время", из Киева отправили лайнер Airbus, на котором он и должен вылететь в Николаев.
Тем временем в Сети иронично отмечают, что Зеленский побоялся лететь армейским бортом.
"В Очакове президента не дождались. Сломался президентский самолёт. Военным бортом Зеля лететь побоялся. В этой новости вся Украина. Ревизия унитазов в ВМФ откладывается... Торжественная встреча "флота" тоже", - пишет в Twitter oleg1a13.
"Зеля не приехал встречать корабли, пишут, что сломался самолёт, но мы-то знаем, что ему стало просто стыдно встречать эти лоханки", - добавил пользователь под ником JroJjUvrTtnioQ2.

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