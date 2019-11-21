"Военным лететь побоялся": Рвущегося к кораблям Зеленского подвёл самолёт

Украинский президент не смог вылететь, как было запланировано, в Очаков, куда прибыли переданные российской стороной корабли-нарушители. По сообщениям СМИ, у лидера Незалежной буквально перед взлётом обнаружилась техническая неисправность.

Отмечается, что борт № 1 попросту не смогли завести.

Взамен Зеленскому было предложено отправиться в пункт назначения военным бортом, но он из-за соображений безопасности отказался.

После инцидента за Зеленским, пишет "Новое Время", из Киева отправили лайнер Airbus, на котором он и должен вылететь в Николаев.

Тем временем в Сети иронично отмечают, что Зеленский побоялся лететь армейским бортом.

"В Очакове президента не дождались. Сломался президентский самолёт. Военным бортом Зеля лететь побоялся. В этой новости вся Украина. Ревизия унитазов в ВМФ откладывается... Торжественная встреча "флота" тоже", - пишет в Twitter oleg1a13.

"Зеля не приехал встречать корабли, пишут, что сломался самолёт, но мы-то знаем, что ему стало просто стыдно встречать эти лоханки", - добавил пользователь под ником JroJjUvrTtnioQ2.