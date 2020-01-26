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"Военные решают это между собой": Минобороны дало ответ США на "перехват" российского генерала
26 января 2020, 12:09 • 80 • В мире
Российское оборонное ведомство подтвердило "перехват" российского генерала в Сирии, отметив, что инцидент является "примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран". В свою очередь представитель Госдепа США подчеркнул, что подобные вопросы "военные решают между собой".
В Минобороны РФ подтвердили "перехват" российского генерала в районе сирийского города Манбиджа, о котором ранее рассказал спецпредставитель Госдепа США Джеймс Джеффри.
Тройной контроль
Как заявили в военном ведомстве России, инцидент произошёл больше года назад. Тогда город Манбидж и ближайшие населённые пункты находились под тройным контролем: международной коалиции под руководством США, отрядов курдов и сирийских правительственных войск.
В Минобороны России подчеркнули, что упомянутый Джеффри инцидент является "наглядным примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии". В то же время в ведомстве обратили внимание, что в Пентагоне искусственно нагнетают обстановку, а не способствуют её стабилизации. Это, как считают в Минобороны, только мешает военным "делать свою работу".
Такие вопросы решают между собой
На минувшей неделе Джеффри рассказал, что между Россией и США действуют договорённости по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии, но указал на имевшие место определённые нестыковки на земле.
Он привёл в пример случай, когда в районе Манбиджа на одном из блокпостов американцы задержали русского генерал-майора, который пытался проехать в сторону города. "Но подобные вопросы военные решают между собой по своим каналам", - добавил дипломат, отметив, что обе стороны понимают, как важно избегать конфликтов.
Эскалация по инициативе США
Ранее эксперты выразили мнение, что эскалация конфликта между США и Ираном может помешать планам России и её партнёров по обеспечению безопасности в регионе. Об этом Ura.ru заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ Юрий Шипицин.
Как подчеркнул арабист, Иран является таким же столпом стабильности, как Сирия, Турция и Ирак. Поэтому начало конфликта затронет все близлежащие страны и спровоцирует новый миграционный кризис и гуманитарную катастрофу. Осложнится и борьба с террористами в Сирии.
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