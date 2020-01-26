"Военные решают это между собой": Минобороны дало ответ США на "перехват" российского генерала

В Минобороны РФ подтвердили "перехват" российского генерала в районе сирийского города Манбиджа, о котором ранее рассказал спецпредставитель Госдепа США Джеймс Джеффри.

Тройной контроль

Как заявили в военном ведомстве России, инцидент произошёл больше года назад. Тогда город Манбидж и ближайшие населённые пункты находились под тройным контролем: международной коалиции под руководством США, отрядов курдов и сирийских правительственных войск.

В Минобороны России подчеркнули, что упомянутый Джеффри инцидент является "наглядным примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии". В то же время в ведомстве обратили внимание, что в Пентагоне искусственно нагнетают обстановку, а не способствуют её стабилизации. Это, как считают в Минобороны, только мешает военным "делать свою работу".

Такие вопросы решают между собой

На минувшей неделе Джеффри рассказал, что между Россией и США действуют договорённости по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии, но указал на имевшие место определённые нестыковки на земле.

Он привёл в пример случай, когда в районе Манбиджа на одном из блокпостов американцы задержали русского генерал-майора, который пытался проехать в сторону города. "Но подобные вопросы военные решают между собой по своим каналам", - добавил дипломат, отметив, что обе стороны понимают, как важно избегать конфликтов.

Эскалация по инициативе США

Ранее эксперты выразили мнение, что эскалация конфликта между США и Ираном может помешать планам России и её партнёров по обеспечению безопасности в регионе. Об этом Ura.ru заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ Юрий Шипицин.

Как подчеркнул арабист, Иран является таким же столпом стабильности, как Сирия, Турция и Ирак. Поэтому начало конфликта затронет все близлежащие страны и спровоцирует новый миграционный кризис и гуманитарную катастрофу. Осложнится и борьба с террористами в Сирии.