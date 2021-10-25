|
"Военную хитрость" по-украински наглядно показали очевидцы
25 октября 2021, 13:00 • 200 • Политика
Явное нарушение со стороны украинских боевиков было зафиксировано на фотокамеру очевидцами. "Военная хитрость" по-украински", - констатирует журналистка Юлия Витязева.
Речь идёт о фотографии, сделанной на Украине, которую обнародовал в своём Telegram-канале депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.
Он поинтересовался у подписчиков, как в международном праве можно назвать использование санитарных машин и транспорта наблюдателей для перевозки войск, вооружения и военной техники. Именно это и видно на фотографии.
Фото прокомментировала и журналистка Юлия Витязева.
"Военная хитрость" по-украински", - написала она.
Подпишитесь на нас
200
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 октября 2021, 03:50
|
23 октября 2021, 20:45
|
18 октября 2021, 19:25
|
23 октября 2021, 09:40
|
23 октября 2021, 05:35
|
24 октября 2021, 21:50
|
24 октября 2021, 19:30