"Военную хитрость" по-украински наглядно показали очевидцы

Явное нарушение со стороны украинских боевиков было зафиксировано на фотокамеру очевидцами. "Военная хитрость" по-украински", - констатирует журналистка Юлия Витязева.

Речь идёт о фотографии, сделанной на Украине, которую обнародовал в своём Telegram-канале депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

Он поинтересовался у подписчиков, как в международном праве можно назвать использование санитарных машин и транспорта наблюдателей для перевозки войск, вооружения и военной техники. Именно это и видно на фотографии.

Фото прокомментировала и журналистка Юлия Витязева.

"Военная хитрость" по-украински", - написала она.