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"Военную хитрость" по-украински наглядно показали очевидцы

25 октября 2021, 13:00  •  200 • Политика
Явное нарушение со стороны украинских боевиков было зафиксировано на фотокамеру очевидцами. "Военная хитрость" по-украински", - констатирует журналистка Юлия Витязева.
Речь идёт о фотографии, сделанной на Украине, которую обнародовал в своём Telegram-канале депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.
Он поинтересовался у подписчиков, как в международном праве можно назвать использование санитарных машин и транспорта наблюдателей для перевозки войск, вооружения и военной техники. Именно это и видно на фотографии.
Фото прокомментировала и журналистка Юлия Витязева.
"Военная хитрость" по-украински", - написала она.

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