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"Военной мощи хватит": Первый президент Украины пересмотрел свою оценку о "захвате" со стороны России

10 января 2019, 22:24  •  222 • В мире
Первый президент Украины Леонид Кравчук усомнился в планах российского лидера Владимира Путина по "захвату" всей Незалежной. Он заявил, что РФ военной мощи хватит, чтобы осуществить захват, но РФ не будет этого проводить. Ранее Кравчук напротив утверждал, что в случае оккупации всей территории Украины Россия в течение года прекратила бы свое существование.
Первый президент Украины Леонид Кравчук, продолжая спекулировать на теме российской "агрессии", заявил, что руководству РФ выгодно постоянно создавать видимость военной угрозы для Украины. При этом, отметил он, претворять их в жизнь и начинать полномасштабную войну Москва не будет.
В интервью изданию Facty.ua он заявил, что президент России Владимир Путин не будет начинать атаку на Украину. По мнению политика, властям РФ хватит военной мощи для захвата, однако с украинцами они якобы не справятся.
"Их военной мощи на это, может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин", — патетично отметил Кравчук.
Стоит напомнить, что ранее первый президент Украины заявлял, что РФ, в случае захвата украинской территории, попросту не станет.
"Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало", — заверил тогда украинцев Кравчук.

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