"Военное вторжение Путина": русским обещали пять столкновений

Politico не отступают от своей привычной риторики и настаивают, что мир ждёт "военное вторжение Путина". Мол, как минимум предстоит пять столкновений.

Автор Politico уже с первых строк начинает вводить читателей в заблуждение, очевидно, согласно принятой в издании редакционной политике. Леон Арон настаивает, что прямо сейчас мир наблюдает "те самые факторы, которые повлекли за собой вторжение Путина на Украину". Совершенно ясно, что российские войска не присутствуют на Украине, да и лично президент России Владимир Путин на территорию соседей в последние годы не приезжал. Однако именно на этом тезисе и строится весь материал.

Среди других примеров тех самых факторов Арон называет "протесты внутри России, ослабление экономики и его (Путина - ред.) личное стремление к власти". Салат из высказываний уже получился неплохим, но мы продолжим знакомить читателя с риторикой Politico.

Итак, Россию обвиняют во вторжении на территорию Украины и Крыма - причём именно в таком виде автор и разделяет территории, хотя, казалось бы, ему должна быть близка версия "украинского Крыма". Но нет, даже одиозный Арон, по всей видимости, понимает, что Крым был и будет русским. Дальше речь идёт о вторжении России в Сирию. Кроме того, автор обвиняет русских в "различных атаках на западные демократии, которые прежде КГБ называло "активными мерами". А теперь, мол, Россия довольствуется кибератаками. Владимира Путина даже обвиняют в развязывании войны в Чечне, обеляя Шамиля Басаева. Но и на этом автор не останавливается. Арон делает вывод, что теперь Путин готовит вторжения в пять стран - зачем-то снова на территорию Украины (тут, видимо, автор забыл про свои же тезисы), а также в Грузию, Белоруссию, Молдавию и Казахстан.

Видимо, этих пяти "военных вторжений Путина" Арону показалось мало. Целый раздел статьи он посвятил "удару по НАТО ради восстановления СССР". Более того, по версии автора, Россия уже переиграла альянс, поскольку "бьёт на опережение". Трудно себе представить, как с подобными идеями Леон Арон засыпает по ночам. Ведь очевидно, что собственные мифы пугают его, отсюда и подобная риторика.

Остаётся лишь добавить, что Арона в материале называют постоянным научным сотрудником и директором программы по изучению России в Американском институте предпринимательства. Другими словами, именно подобные авторы и становятся родоначальниками мифов о русских, которые транслируются на широкую аудиторию в США.

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