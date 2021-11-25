"Военное положение от Зеленского" сорвалось. Сенсацию нардепа развенчали

На Украине опровергли утверждения, что президент Владимир Зеленский хочет ввести военное положение с 1 декабря.

С сенсацией о том, что в Незалежной с 1 декабря намереваются ввести военное положение, выступил бывший нардеп Олег Ляшко. Следом эти же сведения подтвердил и депутат Илья Кива.

Однако Киев это заявление назвал фейком. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, такой режим не будет введён.

Он пояснил, что уже не первый год Украина, даже с учётом обстановки на юго-востоке, не вводит военного положения. Сейчас это политико-юридическое состояние также не считают нужным применять.

По его словам, "даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ" Зеленский не намерен вводить военное положение.

Ситуация в Незалежной усугубляется. Об этом говорят и сами украинские политики. Так, напоминают "Дни.ру", на днях руководитель украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что её страна стоит на коленях. И заинтересованные в этом лица сделали это намеренно.