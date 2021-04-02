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"Военная операция страны НАТО против России?": Провокация Польши попала на видео
02 апреля 2021, 11:20 • 100 • Политика
Провокация Польши против кораблей снабжения "Северного потока - 2" попала на видео. Российский журналист Станислав Натанзон после увиденных кадров задал резонный вопрос: "Это военная операция страны НАТО против России?".
Ранее компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором строительства "Северного потока - 2", сообщила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению конструкций, отмечается в заявлении компании.
В своём Telegram-канале Натанзон показал, как польское судно таранит корабль снабжения, который задействован в строительстве "Северного потока - 2".
"Пытаются добраться и до самого трубоукладчика", - отметил он.
При этом вполне резонным стал вопрос журналиста, последовавший после увиденных кадров:
"Это военная операция страны НАТО против России?", - написал он.
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