"Воды нет! Но вы держитесь!": В Рунете за Медведева додумали ответ пожаловавшейся женщине

Премьер-министр Дмитрий Медведев ещё раз вышел к жителям алтайского села Санниково, где женщина бросилась ему в ноги с просьбой о помощи, чтобы сказать, что "проблемы есть всегда, но развитие будет". Это заставило пользователей соцсетей вспомнить другую коронную фразочку главы правительства России.

"Денег нет, но вы держитесь!!!" - повторил Медведева в Facebook Борисов Максим. "Воды нет! Но вы держитесь!!!" - поправил его Андрей Бойко. "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья", - заученно отчеканил Медведев", - шутит Андрей Долгих. "Так он вроде крымянам всё сказал по этому поводу. Я думал, вопрос был закрыт", - пишет в соцсети Evgeny Denisov.

Напомним, что инцидент произошёл во время визита Медведева в село Санниково в Алтайском крае. Местная жительница, инвалид второй группы, упала в ноги к премьеру и слёзно попросила заставить чиновников решить проблему с горячей водой, которой нет уже три года.