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"Воды нет! Но вы держитесь!": В Рунете за Медведева додумали ответ пожаловавшейся женщине

14 ноября 2019, 18:39  •  77 • Политика
Дмитрий Медведев в своём стиле ответил женщине, которая в ногах просила его о помощи. "Проблемы есть всегда, но развитие будет", - заявил он. "Воды нет! Но вы держитесь!!!" - перевели ответ в соцсетях.
Премьер-министр Дмитрий Медведев ещё раз вышел к жителям алтайского села Санниково, где женщина бросилась ему в ноги с просьбой о помощи, чтобы сказать, что "проблемы есть всегда, но развитие будет". Это заставило пользователей соцсетей вспомнить другую коронную фразочку главы правительства России.
"Денег нет, но вы держитесь!!!" - повторил Медведева в Facebook Борисов Максим.
"Воды нет! Но вы держитесь!!!" - поправил его Андрей Бойко.
"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья", - заученно отчеканил Медведев", - шутит Андрей Долгих.
"Так он вроде крымянам всё сказал по этому поводу. Я думал, вопрос был закрыт", - пишет в соцсети Evgeny Denisov.
Напомним, что инцидент произошёл во время визита Медведева в село Санниково в Алтайском крае. Местная жительница, инвалид второй группы, упала в ноги к премьеру и слёзно попросила заставить чиновников решить проблему с горячей водой, которой нет уже три года.
"Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей", - сказала женщина.

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