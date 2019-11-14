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"Воды нет! Но вы держитесь!": В Рунете за Медведева додумали ответ пожаловавшейся женщине
14 ноября 2019, 18:39 • 77 • Политика
Дмитрий Медведев в своём стиле ответил женщине, которая в ногах просила его о помощи. "Проблемы есть всегда, но развитие будет", - заявил он. "Воды нет! Но вы держитесь!!!" - перевели ответ в соцсетях.
Премьер-министр Дмитрий Медведев ещё раз вышел к жителям алтайского села Санниково, где женщина бросилась ему в ноги с просьбой о помощи, чтобы сказать, что "проблемы есть всегда, но развитие будет". Это заставило пользователей соцсетей вспомнить другую коронную фразочку главы правительства России.
Напомним, что инцидент произошёл во время визита Медведева в село Санниково в Алтайском крае. Местная жительница, инвалид второй группы, упала в ноги к премьеру и слёзно попросила заставить чиновников решить проблему с горячей водой, которой нет уже три года.
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