"Водомёты? Не, не слышали": Талибы* стрельбой разогнали протестующих

Боевики "Талибана"* разогнали акцию протеста перед посольством Пакистана в Кабуле стрельбой из автоматов. "Водомёты? Слезоточивый газ? Не, не слышали", - заметил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Сегодня толпа из нескольких десятков человек (по информации Agence France-Presse, около 70 человек) собралась на акцию протеста у посольства Пакистана в Кабуле. Пришедшие митингующие "размахивали плакатами и выкрикивали антипакистанские лозунги".

Талибы разогнали всю толпу выстрелами в воздух. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в Telegram-канале "Kotsnews" прокомментировал кадры с места происшествия, на которых боевики стреляют из автоматов в воздух, разгоняя манифестантов. На заднем плане слышатся крики вперемешку с требованиями к Пакистану уходить из Афганистана.

Водомёты? Слезоточивый газ? Не, не слышали, - отметил Коц, явно намекая на европейский метод разгона протестующих. - Талибы стрельбой в воздух разгоняют акцию протеста.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.