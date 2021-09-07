|
"Водомёты? Не, не слышали": Талибы* стрельбой разогнали протестующих
07 сентября 2021, 13:55 • 92 • Политика
Боевики "Талибана"* разогнали акцию протеста перед посольством Пакистана в Кабуле стрельбой из автоматов. "Водомёты? Слезоточивый газ? Не, не слышали", - заметил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
Сегодня толпа из нескольких десятков человек (по информации Agence France-Presse, около 70 человек) собралась на акцию протеста у посольства Пакистана в Кабуле. Пришедшие митингующие "размахивали плакатами и выкрикивали антипакистанские лозунги".
Талибы разогнали всю толпу выстрелами в воздух. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в Telegram-канале "Kotsnews" прокомментировал кадры с места происшествия, на которых боевики стреляют из автоматов в воздух, разгоняя манифестантов. На заднем плане слышатся крики вперемешку с требованиями к Пакистану уходить из Афганистана.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2021, 08:00
|
05 сентября 2021, 14:15
|
04 сентября 2021, 06:10
|
01 сентября 2021, 05:45
|
04 сентября 2021, 19:55
|
02 сентября 2021, 04:40
|
02 сентября 2021, 04:40