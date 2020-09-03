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"Водка, балалайка, "Новичок": Как Навальный стал прикрытием для спецоперации против "новой Ялты"

03 сентября 2020, 08:50  •  128 • Политика
Отравление Алексея Навального, о котором сообщили в Германии, в действительности могло быть этаким перформансом, за которым - спецоперация против "новой Ялты".
В западной прессе вовсю раскручивают историю об отравлении Алексея Навального. При этом, как уточнили в МИД РФ, Германия, которая первая об этом заявила, так и не предоставила никаких доказательств этого тезиса.
Как отметил в эфире "Царьград. Главное" учредитель канала Константин Малофеев, разворачивающаяся вокруг оппозиционера история рассчитана на внешнее потребление. За ней, очевидно, кроются структуры Запада, вопрос в том, какие цели они преследуют.
Объяснение о "Новичке" уже опробовано в британском скандале со Скрипалями. И устроители этого русофобского "шоу" не придумали ничего другого, как выдать очередную серию этого сериала. В итоге к мифам про водку, балалайку у русских добавился ещё и "Новичок" - уже с Навальным.
Запад неоднороден по своей сути, каждый стремится выгадать свой интерес. Уже появились версии, что отравление Навального могло появиться как повод для заморозки "Северного потока - 2". Пока официальный Берлин не делал заявления на этот счёт. Однако, полагает Малофеев, в действительности этот кейс мог быть прикрытием для спецоперации против "новой Ялты".
"Мог ли этот заказ с Навальным быть сделан только по поводу "Северного потока - 2"? Вряд ли. Да, это большая, многомиллиардная история. Но тот, кто это делал, не мог не понимать последствий", - объяснил он.
А последствия могли быть весьма непредсказуемы для устроителей этого перформанса. В частности, это могло ускорить встречу "новой Ялты".
"Вы помните предложение Путина в Израиле о сборе Совета Безопасности, пяти ядерных стран, постоянных членов Совета Безопасности? Они планировали сделать это в мае, на 75-летие Победы. Карантин отодвинул, но это по-прежнему на повестке дня и это важнейшая встреча. На ней впервые соберутся новый Китай, новые США, новая Россия, новая Франция и старая Британия. Это гораздо важнее даже "Северного потока". Потому что они там могут собраться и заново обсудить мировую повестку, чего не было очень и очень давно", - заметил Малофеев.
Практически все участники встречи в ней заинтересованы. Поэтому за продолжением разворачивающегося "сериала с отравлением" и стоит внимательно наблюдать.
Это даст понять, кто был на Западе заинтересован в этом скандале с Навальным и попытке сорвать столь важнейшее мероприятие. И варианта ответа два: либо трамписты, которые хотят разрушить сделку "Северный поток" для повышения рейтинга накануне выборов в ноябре, либо глобалисты, которые не хотят допустить проведения Совета Безопасности и повышения популярности Трампа перед выборами.
"Поэтому будем смотреть дальше. [В истории с Навальным повинен. - Ред.] точно Запад, знаем мы теперь. Теперь вопрос - какой", - резюмировал он.

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