"Водка, балалайка, "Новичок": Как Навальный стал прикрытием для спецоперации против "новой Ялты"

В западной прессе вовсю раскручивают историю об отравлении Алексея Навального. При этом, как уточнили в МИД РФ, Германия, которая первая об этом заявила, так и не предоставила никаких доказательств этого тезиса.

Как отметил в эфире "Царьград. Главное" учредитель канала Константин Малофеев, разворачивающаяся вокруг оппозиционера история рассчитана на внешнее потребление. За ней, очевидно, кроются структуры Запада, вопрос в том, какие цели они преследуют.

Объяснение о "Новичке" уже опробовано в британском скандале со Скрипалями. И устроители этого русофобского "шоу" не придумали ничего другого, как выдать очередную серию этого сериала. В итоге к мифам про водку, балалайку у русских добавился ещё и "Новичок" - уже с Навальным.

Запад неоднороден по своей сути, каждый стремится выгадать свой интерес. Уже появились версии, что отравление Навального могло появиться как повод для заморозки "Северного потока - 2". Пока официальный Берлин не делал заявления на этот счёт. Однако, полагает Малофеев, в действительности этот кейс мог быть прикрытием для спецоперации против "новой Ялты".

"Мог ли этот заказ с Навальным быть сделан только по поводу "Северного потока - 2"? Вряд ли. Да, это большая, многомиллиардная история. Но тот, кто это делал, не мог не понимать последствий", - объяснил он.

А последствия могли быть весьма непредсказуемы для устроителей этого перформанса. В частности, это могло ускорить встречу "новой Ялты".

"Вы помните предложение Путина в Израиле о сборе Совета Безопасности, пяти ядерных стран, постоянных членов Совета Безопасности? Они планировали сделать это в мае, на 75-летие Победы. Карантин отодвинул, но это по-прежнему на повестке дня и это важнейшая встреча. На ней впервые соберутся новый Китай, новые США, новая Россия, новая Франция и старая Британия. Это гораздо важнее даже "Северного потока". Потому что они там могут собраться и заново обсудить мировую повестку, чего не было очень и очень давно", - заметил Малофеев.

Практически все участники встречи в ней заинтересованы. Поэтому за продолжением разворачивающегося "сериала с отравлением" и стоит внимательно наблюдать.

Это даст понять, кто был на Западе заинтересован в этом скандале с Навальным и попытке сорвать столь важнейшее мероприятие. И варианта ответа два: либо трамписты, которые хотят разрушить сделку "Северный поток" для повышения рейтинга накануне выборов в ноябре, либо глобалисты, которые не хотят допустить проведения Совета Безопасности и повышения популярности Трампа перед выборами.

"Поэтому будем смотреть дальше. [В истории с Навальным повинен. - Ред.] точно Запад, знаем мы теперь. Теперь вопрос - какой", - резюмировал он.