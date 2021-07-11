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"Водили за нос": Политтехнолог вскрыл "страшную вещь" в истории ОЗХО с Навальным
11 июля 2021, 05:55 • 160 • Политика
Захарова заявила о нестыковке в отчёте ОЗХО по отравлению Навального - запрос в ОЗХО был сделан, ещё когда Навальный был в Омске. "Меркель водили за нос её же спецы и целью был "Северный поток - 2", - прокомментировал ситуацию политэксперт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нестыковке в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении блогера-оппозиционера Алексея Навального, в котором обвиняют Россию. Ситуацию объяснил политэксперт Марат Баширов.
Речь идёт о несовпадении дат в документах. В докладе говорится, что 20 августа по поступившей просьбе Германии ОЗХО отправила миссию по расследованию отравления гражданина России химическим оружием. Вот только 20 августа Навальный только прилетел в Омск. Ещё никто не знал, что с ним произошло. В ОЗХО оправдались опечаткой.
Марат Баширов отмечает, что теперь доверия нет ни к Германии, ни к ОЗХО. Потому что документы - это страшная вещь. Если их вовремя не подчищать, то всегда остаются следы. Вот так ОЗХО и подставила немецкие спецслужбы.
- написал эксперт в своём Telegram-канале "Политджойстик".
Напомним, что Навальному стало плохо в самолёте 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт срочно посадили в Омске и оказали блогеру-оппозиционеру неотложную медицинскую помощь. Через несколько дней, когда его состояние более-менее стабилизировалось, его провезли в берлинскую клинику "Шарите". И только потом появились заявления, что блогера якобы отравили ядом "Новичок".
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