"Водили за нос": Политтехнолог вскрыл "страшную вещь" в истории ОЗХО с Навальным

Захарова заявила о нестыковке в отчёте ОЗХО по отравлению Навального - запрос в ОЗХО был сделан, ещё когда Навальный был в Омске. "Меркель водили за нос её же спецы и целью был "Северный поток - 2", - прокомментировал ситуацию политэксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нестыковке в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении блогера-оппозиционера Алексея Навального, в котором обвиняют Россию. Ситуацию объяснил политэксперт Марат Баширов.

Речь идёт о несовпадении дат в документах. В докладе говорится, что 20 августа по поступившей просьбе Германии ОЗХО отправила миссию по расследованию отравления гражданина России химическим оружием. Вот только 20 августа Навальный только прилетел в Омск. Ещё никто не знал, что с ним произошло. В ОЗХО оправдались опечаткой.

Марат Баширов отмечает, что теперь доверия нет ни к Германии, ни к ОЗХО. Потому что документы - это страшная вещь. Если их вовремя не подчищать, то всегда остаются следы. Вот так ОЗХО и подставила немецкие спецслужбы.

Я как-то писал, что Меркель водили за нос её же спецы и целью был "Северный поток - 2". Надеюсь, что когда-то так же вскроется и история со сбитым МН17,

- написал эксперт в своём Telegram-канале "Политджойстик".

Напомним, что Навальному стало плохо в самолёте 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт срочно посадили в Омске и оказали блогеру-оппозиционеру неотложную медицинскую помощь. Через несколько дней, когда его состояние более-менее стабилизировалось, его провезли в берлинскую клинику "Шарите". И только потом появились заявления, что блогера якобы отравили ядом "Новичок".