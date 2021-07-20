"Во всём виновата Россия!": Зеленский "погрузил" нормандский процесс в кому

Президент Украины Владимир Зеленский "погрузил" нормандский процесс в глубокую кому. "Во всём виновата Россия!" - заявил он европейским журналистам.

Глава государства пожаловался французскому журналу Politique Internationale на пробуксовку нормандского формата. Он отметил, что "нормандский процесс находится в коме", поскольку "Россия блокирует любое продвижение вперёд".

Речь в данном случае идёт о политике Москвы "Нет выполнения "Минска-2" - нет переговоров". Россия отказывается проводить встречи нормандской четвёрки до тех пор, пока Украине не начнёт реализовывать хотя бы часть из взятых на себя обязательств. В Москве говорят, что без реального выполнения Минских соглашений встреча в нормандском формате превращается в большую пиар-акцию Зеленского. Переговоры не имеют никакого смысла, если их главный участник не выполняет достигнутых договорённостей.

Зеленский также обвинил Москву в том, что она "не соблюдает режим прекращения огня", объявленный 22 июля 2020 года. Хотя Россия, которая не является участницей внутриукраинского конфликта, не имеет никакого отношения к договорённостям, достигнутым между Украиной и республиками Донбасса.

Напомним, что Украина подписала Минские соглашения ещё в 2015 году. В конце 2019 года Зеленский подтвердил свою приверженность к документу. Несмотря на это, Киев не выполнил ни одного пункта "Минска- 2". Более того, сегодня украинский президент открыто отказывается выполнять Минские соглашения, говоря об их несостоятельности.