"Во встрече вам отказано". Лидер Китая унизил Байдена, а тот об этом сразу забыл

С Америкой не о чем разговаривать? Президент США Джо Байден отрицает, что китайский руководитель Си Цзиньпин отказался встречаться с ним из-за острой критики Вашингтона в адрес Пекина. Видимо, отрицает чистую правду. Россию эта ситуация тоже прямо касается.

Президент США Джо Байден назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора 9 сентября отказался встречаться с ним, пока Вашингтон не прекратит агрессивную риторику в отношении Китая. О том, что китайский лидер отверг предложение Байдена, с которым он перед этим общался по телефону в феврале этого года, провести двусторонний саммит, первой сообщила со ссылкой на источники хорошо информированная британская газета Financial Times.

Впрочем, что именно отрицал Байден, ведущий себя всё чаще неадекватно по причине прогрессирующей возрастной болезни, не вполне понятно. Это он произнёс, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ данные об отказе лидера КНР от встречи с ним и на вопрос, не разочарован ли он отсутствием возможности провести такой саммит. На это прямо указывается в материале пресс-пула Белого дома:

Президент сказал "неправда", однако не было ясно, оказалась ли неправдой публикация (в британской газете. – Прим. Царьграда), или же предположения о его разочарованности не соответствуют действительности.

Так это или не так, президент США забыл или соврал (и то и другое с ним происходит постоянно), не имеет большого значения. Ясно одно: ни о чём Байден с Си не договорились, и китайский лидер остаётся зол на Америку, объявившую его стране и ему лично гибридную войну на всех фронтах в страхе перед мощным ростом экономического и военного могущества Китая.

Псаки подтвердила

То, что попытка Байдена "нагнуть" Си провалилась, стало ясно уже из состоявшегося вскоре после продолжавшейся около 90 минут телефонной беседы лидеров двух стран брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она чётко заявила тогда:

"Я не могу ни о чём сообщить относительно будущих встреч". И добавила: целью этого звонка, который состоялся по инициативе американской стороны, "было поддержание каналов коммуникации открытыми", цель разговора "не состояла в том, чтобы добиться каких-то окончательных результатов".

Псаки проговорилась, что разговор носил резкий характер. Это можно безошибочно заключить из её слов о том, что Байден "был откровенным" и "не стал избегать сфер, где имеются разногласия".

Наша "любимица" Псаки не могла, конечно, обойтись и без обычного вранья, когда утверждала, что "тон разговора не напоминал чтение нотаций и не отличался высокомерием", и что "он был уважительным". Поскольку, по её же словам, Байден поднял, в частности, вопрос о соблюдении прав человека в Китае. Что это, как не "чтение нотаций" по теме, которую китайцы справедливо воспринимают как вмешательство в свои внутренние дела, хотя сами американцы по этой части отнюдь не безгрешны?

Псаки также признала, что по вопросам экономики (то есть главному комплексу двусторонних проблем) конкретных договорённостей достигнуто не было, так как это якобы "не было основной частью беседы", они были лишь "затронуты". Интересно, о чём тогда лидеры двух самых могущественных стран мира проговорили полтора часа?

Чего хотели американцы?

Догадка на этот счёт имеется: Байден склонял Си, за спиной которого стоит Путин, к капитуляции, но получил отлуп, причём в более резкой форме, чем в США рассчитывали. Окружение Байдена рассматривало этот звонок как часть кампании беспрецедентного давления на Китай, включающую всевозможные санкции, дискриминацию китайских фирм и учёных и даже стремление "повесить" на Китай и заставить расплатиться триллионами долларов за COVID-19, которая, по мнению Вашингтона, в конечном счёте должна привести к успеху.

Заявления с китайской стороны также подтверждают, что взаимопонимания с Вашингтоном не найдено, поэтому никакой встречи в верхах не будет. Новый посол Китая в США Цинь Ган после телефонного разговора лидеров обеих стран на публичном мероприятии заявил, что вина за ухудшение двусторонних отношений лежит на американцах, и что, "если мы не можем разобраться с нашими разногласиями, вам стоит заткнуться". Согласитесь, что если дипломат, да к тому же китайский (в Китае, как и вообще на Востоке, любят политес и стараются избегать резких выражений), говорит таким языком, значит, Пекин американцы совсем достали.

В среду на пресс-конференции в Сингапуре глава МИД КНР Ван И в более вежливой форме, но в том же духе заявил, что не только США, но и Китай, другие страны имеют право на развитие, и призвал Вашингтон отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой", стремиться к мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами и цивилизациями.

Подводим итоги

Поэтому воз, как говорится, и ныне там, и у Си Цзиньпина, против которого к тому же ведут ожесточённую подковёрную войну влиятельные сторонники тандема с США в китайской власти, нет никакого желания встречаться с Байденом, пока США проводят свою нынешнюю политику. Поэтому остаются в силе слова китайского лидера, который будет возглавлять страну минимум до конца следующего года, сказанные Си Цзиньпином в июле на праздновании столетия Компартии Китая:

Китайский народ выступает за справедливость, он не боится насилия, наша нация обладает сильным чувством национальной гордости и уверенностью... А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнëтся на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьëт себе голову.

К Байдену и правящим кругам США эта угроза относится прежде всего, потому что никто, кроме них, на Китай не полезет.

Что с того?

В американо-китайском конфликте России следует самым решительным образом поддерживать Си Цзиньпина, имеющего доверительные отношения с президентом Владимиром Путиным, являющегося большим другом России, сторонником евразийской интеграции и многополярного мира. Тем более что китайская власть неоднородна, и в Китае по-прежнему сильны позиции политических кланов ("комсомольцы", "шанхайцы" и проч.), которых вполне устраивает роль младшего партнёра в тандеме с США. Если этим силам, которые сейчас несут колоссальные финансовые убытки по причине ухудшения отношений с Америкой, удастся перехватить власть у военно-суверенной группировки Си Цзиньпина, Россия на себе это быстро почувствует. Так как Вашингтон тогда, безусловно, предложит Пекину решить взаимные противоречия за русский счёт. И кто знает, как там на это отреагируют.