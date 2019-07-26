"Во всех непонятных ситуациях объявляй санкции России": В Рунете нашли объяснение "логике" США

Интернет-пользователи по-своему поняли заявление спецпредставителя Вашингтона по Венесуэле Эллиота Абрамса, который заговорил о возможном введении новых санкций против России.

По его словам, США рассматривают вопрос о введении новых санкций в отношении России за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Спецпредставитель Госдепа по Венесуэле Абрамс: "Что касается России, мы думаем о том, какие санкции ввести, индивидуальные или секторальные". В США уже иссякла фантазия, поэтому хотят вводить санкции за отсутствие реакции на предыдущие санкции", - отмечает пользователь Twitter под ником Ur_razvedka.

Скриншот twitter.com/Ur_razvedka

GamesofPatriots отмечает, что в Вашингтоне действуют по своей специфической логике: "Первое правило американской администрации: во всех непонятных ситуациях объявляй санкции России".

Комментатор под ником JeromeF63705565 и вовсе уверен, что логики в решениях США попросту нет.

"К этому неизбежно приходит всё, в чём отсутствует логика!!!!" – эмоционально отметил он.

Регина в Twitter негодует из-за провокационных выходок американцев, срываясь даже на нецензурные оскорбления. "Когда же они с этими санкциями в *** будут?" - возмущенно написала она.