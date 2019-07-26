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"Во всех непонятных ситуациях объявляй санкции России": В Рунете нашли объяснение "логике" США

26 июля 2019, 21:24  •  56 • В мире
Пользователи Рунета по-своему объяснили "логику" США по поводу санкций против нашей страны. В частности, интернет-пользователей зацепил комментарий спецпредставителя Госдепа Эллиота Абрамса, который вновь заговорил об ограничениях. "Первое правило американской администрации: во всех непонятных ситуациях объявляй санкции России", - иронично прокомментировал пользователь Twitter под ником GamesofPatriots.
Интернет-пользователи по-своему поняли заявление спецпредставителя Вашингтона по Венесуэле Эллиота Абрамса, который заговорил о возможном введении новых санкций против России.
По его словам, США рассматривают вопрос о введении новых санкций в отношении России за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Спецпредставитель Госдепа по Венесуэле Абрамс: "Что касается России, мы думаем о том, какие санкции ввести, индивидуальные или секторальные". В США уже иссякла фантазия, поэтому хотят вводить санкции за отсутствие реакции на предыдущие санкции", - отмечает пользователь Twitter под ником Ur_razvedka.
Скриншот twitter.com/Ur_razvedka
GamesofPatriots отмечает, что в Вашингтоне действуют по своей специфической логике: "Первое правило американской администрации: во всех непонятных ситуациях объявляй санкции России".
Комментатор под ником JeromeF63705565 и вовсе уверен, что логики в решениях США попросту нет.
"К этому неизбежно приходит всё, в чём отсутствует логика!!!!" – эмоционально отметил он.
Регина в Twitter негодует из-за провокационных выходок американцев, срываясь даже на нецензурные оскорбления. "Когда же они с этими санкциями в *** будут?" - возмущенно написала она.

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