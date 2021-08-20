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"Во все тяжкие" и не только: Доходы "Талибана"* раскрыли иностранные журналисты

20 августа 2021, 18:45  •  22 • В мире
Движение "Талибан" зарабатывает не только за счёт торговли наркотиками, но также получает солидный доход за счёт налогов на топливо и сигареты.
Иностранные журналисты подсчитали, на чём зарабатывает радикальное афганское движение "Талибан". Вопреки распространённому мнению, что талибы* наживаются исключительно на торговле наркотическими веществами, солидную часть дохода боевикам приносят налоги на топливо и сигареты.
Кроме того, сообщает Financial Times, они незаконно занимались добычей полезных ископаемых.
По информации издания, именно второй вариант доходов приносил талибам больше, чем торговля опиумом и героином.
Отмечается, что, получив контроль над страной, талибы столкнулись с проблемой выплаты зарплат госслужащим, а также с функционированием госучреждений.
Издание отмечает, что из-за коррупции в правительстве экс-президента Ашрафа Гани многие афганцы поддерживают талибов, однако они поспешили забрать свои деньги из банков.
Примечательно, что сами талибы уже публично объявили о готовности прекратить торговлю наркотическими веществами. Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид ранее заявил, что международное сообщество должно им с этим помочь, чтобы в Афганистане были "другие сельскохозяйственные культуры" вместо наркотиков.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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