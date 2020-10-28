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"Во-первых, это враньё всё": Депутат Рады в прямом эфире разоблачил планы Зеленского на Донбасс
28 октября 2020, 15:20 • 186 • Политика
Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин разоблачил в прямом эфире украинского телеканала президента Незалежной Владимира Зеленского. Рассуждая о планах главы государства на Донбасс, парламентарий заявил, что мир Зеленскому не нужен. "Во-первых, это враньё всё. Президент Зеленский врёт", - уверен Кузьмин.
В прямом эфире телеканала "112 Украина" ведущие и гость в студии - депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин - обсудили возможность мира в Донбассе.
Парламентарий, раскрывая планы президента Украины Владимира Зеленского на мирное урегулирование ситуации в этом регионе, уверенно обвинил главу государства во лжи.
"Во-первых, это враньё всё. Президент Зеленский врёт, - выразил свою точку зрения Кузьмин. - Ему мир не нужен".
В подтверждение своих слов депутат напомнил об отсутствии этого самого мира в Донбассе и каких-либо реальных шагов со стороны Зеленского для его установления.
"Вот что Зеленский сделал?" - поставил в тупик своим вопросом ведущих Кузьмин.
После нескольких невнятных попыток ответить один из ведущих вспомнил о достигнутом "режиме тишины". На что депутат даже улыбнулся и по-своему расшифровал понимание этого "режима тишины" Киевом.
"Это значит, одного убили сегодня, одного убили вчера. Раньше убивали больше, - пояснил Кузьмин. - "Я хочу мир" - и при этом ничего не делать - это не работает".
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