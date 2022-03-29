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"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зверствах нацистов

29 марта 2022, 06:00  •  97 • Политика
При защите ДНР тяжёлое ранение получил старший стрелок, сержант Ибрагимхалил Гаджиев. Военнослужащий смог спасти своих товарищей, однако сам едва не погиб.
Каждый день военные из России совершают подвиги при защите Донбасса. Во время одного из боёв нацисты засели в местной школе. В какой-то момент старший стрелок Ибрагимхалил Гаджиев заметил, что на его товарищей направлен гранатомёт. Он смог оттолкнуть ребят, однако сам получил страшное ранение.
"Мужчина один раз живёт. Я по-другому не мог. Я его заметил и их столкнул просто", - рассказал Гаджиев в эфире РГВК "Дагестан".
Мужчине оказали первую помощь в бункере, его лицо было порвано, а челюсть раздроблена, однако он рвался обратно в бой, ведь на линии фронта остались его товарищи.
Сейчас военнослужащий идёт на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сам он считает, что шрамы не портят мужчину, а вот жестокость, особенно по отношению к мирному населению, ужасна. После восстановления Гаджиев собирается вернуться на линию огня.
"Я чувствую себя прекрасно. Я готов надеть форму и выйти на передовую… Вы не представляете, что делают эти фашисты, я видел убитых детей, не представляете, что это. Дети чужими не бывают. И во мне включился зверь, я начал мстить за них", - добавил сержант.
В спецоперации Гаджиев участвует с самого её начала. За это время ему удалось ликвидировать более 50 нацистов. По его словам, стать военным он мечтал с детства - бороться с врагом, защищать Родину и помогать слабым.
Дома его ждёт жена и трое детей. Ради их мирной жизни сержант готов снова рисковать своей жизнью.

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